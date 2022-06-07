https://ria.ru/20220607/pasporta-1793681763.html

В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов

В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов - РИА Новости, 07.06.2022

В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов

Большой наплыв желающих получить российские паспорта наблюдается в Херсонской области, в регионе будут открыты дополнительные пункты оформления гражданства,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:31

2022-06-07T11:31

2022-06-07T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg

ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Большой наплыв желающих получить российские паспорта наблюдается в Херсонской области, в регионе будут открыты дополнительные пункты оформления гражданства, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."У нас сейчас на данном этапе работает один пункт, туда уже было подано несколько тысяч заявок, обработано несколько сотен заявок. Есть очень большой наплыв людей, которые хотят получить гражданство Российской Федерации", - сказал Стремоусов.Он сообщил, что в перспективе будут открыты еще несколько таких пунктов, в том числе выездных в отдаленных районах региона."Мы хотим дать возможность людям не просто получить паспорт, а обрести статус, который даст им уже возможность и социально интегрироваться в Российскую Федерацию. Мы говорим о пенсионном, социальном страховании. Это очень важно для населения Херсонской области", - подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.

https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , россия, кирилл стремоусов