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В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/pasporta-1793681763.html
В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов
В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов - РИА Новости, 07.06.2022
В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов
Большой наплыв желающих получить российские паспорта наблюдается в Херсонской области, в регионе будут открыты дополнительные пункты оформления гражданства,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:31
2022-06-07T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Большой наплыв желающих получить российские паспорта наблюдается в Херсонской области, в регионе будут открыты дополнительные пункты оформления гражданства, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."У нас сейчас на данном этапе работает один пункт, туда уже было подано несколько тысяч заявок, обработано несколько сотен заявок. Есть очень большой наплыв людей, которые хотят получить гражданство Российской Федерации", - сказал Стремоусов.Он сообщил, что в перспективе будут открыты еще несколько таких пунктов, в том числе выездных в отдаленных районах региона."Мы хотим дать возможность людям не просто получить паспорт, а обрести статус, который даст им уже возможность и социально интегрироваться в Российскую Федерацию. Мы говорим о пенсионном, социальном страховании. Это очень важно для населения Херсонской области", - подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
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в мире, херсонская область , россия, кирилл стремоусов
11:31 07.06.2022
 
В Херсонской области откроют доппункты по оформлению российских паспортов

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов сообщил о доппунктах по оформлению российских паспортов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Большой наплыв желающих получить российские паспорта наблюдается в Херсонской области, в регионе будут открыты дополнительные пункты оформления гражданства, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"У нас сейчас на данном этапе работает один пункт, туда уже было подано несколько тысяч заявок, обработано несколько сотен заявок. Есть очень большой наплыв людей, которые хотят получить гражданство Российской Федерации", - сказал Стремоусов.
Он сообщил, что в перспективе будут открыты еще несколько таких пунктов, в том числе выездных в отдаленных районах региона.
"Мы хотим дать возможность людям не просто получить паспорт, а обрести статус, который даст им уже возможность и социально интегрироваться в Российскую Федерацию. Мы говорим о пенсионном, социальном страховании. Это очень важно для населения Херсонской области", - подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
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