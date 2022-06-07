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В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания
В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания - РИА Новости, 07.06.2022
В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания
Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших солдат, офицеров и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:51
2022-06-07T13:51
2022-06-07T13:51
специальная военная операция на украине
госдума рф
адам делимханов
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших солдат, офицеров и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине."К сожалению, некоторые из наших боевых братьев погибли, мужественно сражаясь с этой нечистью. Соболезнования родным и близким погибших бойцов", - сказал депутат Адам Делимханов, принимавший участие в спецоперации.Минуту молчания после выступления Делимханова объявил спикер палаты Вячеслав Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, адам делимханов, вячеслав володин, россия
В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания
Депутаты Госдумы почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания