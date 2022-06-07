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В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания

В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания - РИА Новости, 07.06.2022

В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших солдат, офицеров и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:51

2022-06-07T13:51

2022-06-07T13:51

специальная военная операция на украине

госдума рф

адам делимханов

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших солдат, офицеров и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине."К сожалению, некоторые из наших боевых братьев погибли, мужественно сражаясь с этой нечистью. Соболезнования родным и близким погибших бойцов", - сказал депутат Адам Делимханов, принимавший участие в спецоперации.Минуту молчания после выступления Делимханова объявил спикер палаты Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20220607/srochniki-1793700011.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, адам делимханов, вячеслав володин, россия