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В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/pamyat-1793728764.html
В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания
В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания - РИА Новости, 07.06.2022
В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания
Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших солдат, офицеров и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:51
2022-06-07T13:51
специальная военная операция на украине
госдума рф
адам делимханов
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших солдат, офицеров и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине."К сожалению, некоторые из наших боевых братьев погибли, мужественно сражаясь с этой нечистью. Соболезнования родным и близким погибших бойцов", - сказал депутат Адам Делимханов, принимавший участие в спецоперации.Минуту молчания после выступления Делимханова объявил спикер палаты Вячеслав Володин.
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госдума рф, адам делимханов, вячеслав володин, россия
13:51 07.06.2022
 
В Госдуме почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания

Депутаты Госдумы почтили память погибших на Украине бойцов минутой молчания

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пленарное заседание в Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших солдат, офицеров и добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции на Украине.
"К сожалению, некоторые из наших боевых братьев погибли, мужественно сражаясь с этой нечистью. Соболезнования родным и близким погибших бойцов", - сказал депутат Адам Делимханов, принимавший участие в спецоперации.
Минуту молчания после выступления Делимханова объявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 12:28Специальная военная операция на Украине
Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФАдам ДелимхановВячеслав ВолодинРоссия
 
 
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