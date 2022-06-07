https://ria.ru/20220607/pakistan-1793628456.html
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол
Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, но конкретики пока нет, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T05:11
2022-06-07T05:11
2022-06-07T06:36
в мире
билавал бхутто зардари
беназир бхутто
пакистан
москва
россия
шафкат али хан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789389259_0:53:2080:1223_1920x0_80_0_0_29d344754c6adff8a43ce4bf29358b80.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, но конкретики пока нет, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.Билавал Бхутто Зардари принес присягу в качестве министра иностранных дел Пакистана в конце апреля. Билавал — сын дважды премьера Пакистана Беназир Бхутто, убитой в результате теракта на митинге в 2007 году, и внук бывшего премьера страны Зульфикара Али Бхутто. Билавал — самый молодой министр иностранных дел Пакистана, ему исполнилось 33 года.Ранее он заявил, что надеется посетить Москву, когда представится такая возможность.
https://ria.ru/20220606/perevody-1793457132.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789389259_21:0:1953:1449_1920x0_80_0_0_ce58df48d55fa77c479a15e451110f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, билавал бхутто зардари, беназир бхутто, пакистан, москва, россия, шафкат али хан
05:11 07.06.2022 (обновлено: 06:36 07.06.2022)
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол
Посол Пакистана в России Али Хан: идет обсуждение возможности визита главы МИД в Москву