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Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022
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Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол
Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, но конкретики пока нет, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T05:11
2022-06-07T06:36
в мире
билавал бхутто зардари
беназир бхутто
пакистан
москва
россия
шафкат али хан
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, но конкретики пока нет, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.Билавал Бхутто Зардари принес присягу в качестве министра иностранных дел Пакистана в конце апреля. Билавал — сын дважды премьера Пакистана Беназир Бхутто, убитой в результате теракта на митинге в 2007 году, и внук бывшего премьера страны Зульфикара Али Бхутто. Билавал — самый молодой министр иностранных дел Пакистана, ему исполнилось 33 года.Ранее он заявил, что надеется посетить Москву, когда представится такая возможность.
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в мире, билавал бхутто зардари, беназир бхутто, пакистан, москва, россия, шафкат али хан
05:11 07.06.2022 (обновлено: 06:36 07.06.2022)
 
Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол

Посол Пакистана в России Али Хан: идет обсуждение возможности визита главы МИД в Москву

© AP Photo / B.K. Bangash Билавал Бхутто Зардари
 Билавал Бхутто Зардари - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / B.K. Bangash
Билавал Бхутто Зардари. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, но конкретики пока нет, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.
"Страны постоянно ведут переговоры о возможности визита. Но пока нет никакой конкретики", — заявил дипломат.
Билавал Бхутто Зардари принес присягу в качестве министра иностранных дел Пакистана в конце апреля. Билавал — сын дважды премьера Пакистана Беназир Бхутто, убитой в результате теракта на митинге в 2007 году, и внук бывшего премьера страны Зульфикара Али Бхутто. Билавал — самый молодой министр иностранных дел Пакистана, ему исполнилось 33 года.
Ранее он заявил, что надеется посетить Москву, когда представится такая возможность.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 13:47
Пакистан работает над поиском механизмов для банковских переводов с Россией
 
В миреБилавал Бхутто ЗардариБеназир БхуттоПакистанМоскваРоссияШафкат Али Хан
 
 
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