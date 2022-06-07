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Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол

Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022

Обсуждается возможность визита главы МИД Пакистана в Москву, сообщил посол

Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, но конкретики пока нет, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T05:11

2022-06-07T05:11

2022-06-07T06:36

в мире

билавал бхутто зардари

беназир бхутто

пакистан

москва

россия

шафкат али хан

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, но конкретики пока нет, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.Билавал Бхутто Зардари принес присягу в качестве министра иностранных дел Пакистана в конце апреля. Билавал — сын дважды премьера Пакистана Беназир Бхутто, убитой в результате теракта на митинге в 2007 году, и внук бывшего премьера страны Зульфикара Али Бхутто. Билавал — самый молодой министр иностранных дел Пакистана, ему исполнилось 33 года.Ранее он заявил, что надеется посетить Москву, когда представится такая возможность.

https://ria.ru/20220606/perevody-1793457132.html

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в мире, билавал бхутто зардари, беназир бхутто, пакистан, москва, россия, шафкат али хан