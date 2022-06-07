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В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с Украины
В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с Украины - РИА Новости, 07.06.2022
В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с Украины
Депутаты Госдумы поприветствовали аплодисментами вернувшихся с мест проведения спецоперации РФ на Украине коллег, которые принимали участие в военных действиях. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:41
2022-06-07T12:41
2022-06-07T12:41
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
госдума рф
вячеслав володин
адам делимханов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы поприветствовали аплодисментами вернувшихся с мест проведения спецоперации РФ на Украине коллег, которые принимали участие в военных действиях."У нас с вами в зале пленарных заседаний сегодня, вернувшись с Украины, принимают участие в работе Герой России Адам Султанович Делимханов и Ахмед Шамханович Догаев", - сказал спикер палаты Вячеслав Володин в ходе заседания во вторник. После того как председатель палаты призвал коллег поприветствовать вернувшихся с территории проведения спецоперации депутатов, парламентарии встали и начали аплодировать.Володин также предложил Делимханову выступить в зале заседаний. "Адам Султанович, готовьтесь... У вас лучше получается воевать. А это, кстати, более важно - выступать умеют все", - обратился спикер ГД к депутату.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, госдума рф, вячеслав володин, адам делимханов, ситуация в днр и лнр
В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с Украины
В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся из зоны операции на Украине