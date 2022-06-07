https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793832362.html
Приложение для онлайн-голосования будет доступно на RuStore и NashStore
Приложение для онлайн-голосования будет доступно на RuStore и NashStore - РИА Новости, 07.06.2022
Приложение для онлайн-голосования будет доступно на RuStore и NashStore
Россияне смогут скачать приложение для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре в отечественных магазинах приложений для Android... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:22
2022-06-07T19:22
2022-06-07T19:22
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
россия
технологии
дистанционное электронное голосование
голосование
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россияне смогут скачать приложение для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре в отечественных магазинах приложений для Android RuStore и NashStore, сообщает Минцифры.В сентябре в России пройдет единый день голосования. Ряд регионов сможет участвовать в нем дистанционно. Прием заявлений на участие в онлайн-голосовании через "Госуслуги" начнется 26 июля и продлится до 6 сентября."Приложение для онлайн-голосования можно будет скачать в защищенных российских магазинах для Android (RuStore и NashStore)", - говорится в сообщении.В министерстве также уточнили, что в этом году в единый день голосования будет усовершенствован формат наблюдения. Например, планируются процедуры назначения наблюдателей через портал госуслуг."Подать заявление на участие в дистанционном голосовании через "Госуслуги" можно будет, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы. Ранее можно было подать лишь совмещенную заявку на выборы всех уровней", - уточнили в ведомстве.Эксперимент с онлайн-голосованием был проведен в шести субъектах РФ в ходе думских и иных выборов в сентябре 2021 года. При этом ДЭГ для Москвы и пяти регионов проходило на разных платформах, столичная предполагала так называемое "отложенное голосование". Граждане в течение суток могли переголосовать, аргументация за эту опцию состояла в том, что, если первоначальный выбор делался под чьим-то давлением, человек получал возможность изменить его.
https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793819850.html
https://ria.ru/20220314/onlayn-golosovanie-1778072138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, россия, технологии, дистанционное электронное голосование, голосование
Приложение для онлайн-голосования будет доступно на RuStore и NashStore
Россияне смогут скачать приложение для онлайн-голосования в RuStore и NashStore