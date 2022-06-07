https://ria.ru/20220607/onf-1793698757.html

ОНФ запустил портал для сбора помощи военнослужащим в ДНР и ЛНР

ОНФ запустил портал для сбора помощи военнослужащим в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022

ОНФ запустил портал для сбора помощи военнослужащим в ДНР и ЛНР

Общероссийский народный фронт запустил работу портал "Все для Победы", через который можно отправить деньги и гуманитарную помощь бойцам Донецкой и Луганской... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:24

2022-06-07T12:24

2022-06-07T12:24

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Общероссийский народный фронт запустил работу портал "Все для Победы", через который можно отправить деньги и гуманитарную помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик, сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня"."Десять дней назад мы собирались с ведущими военкорами <…> За это время с нашей прошлой встречи мы подготовили портал (для сбора средств бойцам ДНР и ЛНР). Что это дает? Каждый теперь, кто хочет и кто имеет возможность помочь ребятам на передовой, может это сделать," - сказал Кузнецов.Он объяснил, что средства собирают и доставляют военные корреспонденты и известные люди, присоединившиеся к проекту."Также я хочу обратить внимание на то, что все сборы персонализированы. Мы не собираем деньги. Это собирают военкоры, это собирают публичные личности <…> Если такие люди, которые обладают таким моральным капиталом и авторитетом, будут к нам присоединяться, объявлять эти сборы, а потом доставлять ребятам на передовую, то, во-первых, мы точно понимаем, что все это точно дойдет до цели, а во-вторых, рассчитываем на то, что мы сможем привлечь максимальное количество оперативно того, что людям нужно," - объяснил Кузнецов.Он рассказал, что на портале можно выбрать и готовый гуманитарный набор, который отправится в ДНР и ЛНР – продуктовый, медицинский, детский или набор с бытовыми принадлежностями."Ребята умирают за право быть русскими, борются за нашу общую свободу, за наше будущее. Пожалуйста, если есть любая возможность, давайте их поддержим," - призвал Кузнецов в конце представления проекта.

https://ria.ru/20220519/lnr-1789616251.html

https://ria.ru/20220607/medikamenty-1793697030.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр