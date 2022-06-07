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Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/olginka-1793866518.html
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 07.06.2022
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек
Число раненых в результате обстрела Ольгинки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T23:08
2022-06-07T23:08
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Ольгинки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Ольгинке число раненых возросло до 3 человек, из них 2 женщины и 1 мужчина", - сообщили в ведомстве.Ранее в штабе заявили о ранении одной женщины.
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
23:08 07.06.2022
 
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек

В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Ольгинки со стороны ВСУ возросло до трех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками Донецка
Поврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Ольгинки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Ольгинке число раненых возросло до 3 человек, из них 2 женщины и 1 мужчина", - сообщили в ведомстве.
Ранее в штабе заявили о ранении одной женщины.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 20:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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