https://ria.ru/20220607/olginka-1793866518.html
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 07.06.2022
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек
Число раненых в результате обстрела Ольгинки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T23:08
2022-06-07T23:08
2022-06-07T23:08
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Ольгинки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Ольгинке число раненых возросло до 3 человек, из них 2 женщины и 1 мужчина", - сообщили в ведомстве.Ранее в штабе заявили о ранении одной женщины.
https://ria.ru/20220607/donetsk-1793851221.html
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек
В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Ольгинки со стороны ВСУ возросло до трех