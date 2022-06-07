https://ria.ru/20220607/olginka-1793866518.html

Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек

Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 07.06.2022

Число раненных при обстреле Ольгинки в ДНР возросло до трех человек

Число раненых в результате обстрела Ольгинки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T23:08

2022-06-07T23:08

2022-06-07T23:08

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Ольгинки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех человек, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Ольгинке число раненых возросло до 3 человек, из них 2 женщины и 1 мужчина", - сообщили в ведомстве.Ранее в штабе заявили о ранении одной женщины.

https://ria.ru/20220607/donetsk-1793851221.html

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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины