https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html

Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе

Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе - РИА Новости, 07.06.2022

Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе

Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке, следует из видео,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:22

2022-06-07T20:22

2022-06-07T21:59

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк (днр)

великобритания

доминик рааб

игорь конашенков

марокко

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке, следует из видео, предоставленного Верховным судом ДНР.На кадрах два гражданина Великобритании и один гражданин Марокко утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинением. Также подсудимые заявили, что не имеют претензий.Генпрокуратура ДНР ранее отмечала, что наказанием им может быть избрана высшая мера.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, долгий срок в тюрьме". Он сообщил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/naemnik-1793209404.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

великобритания

марокко

украина

донбасс

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Заседание по делу британских наемников Аслина и Пиннера, а также марокканца Брагима Верховный суд ДНР публикует кадры с заседания по уголовному делу британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима. Всем троим может грозить смертная казнь, сообщали РИА Новости в прокуратуре. 2022-06-07T20:22 true PT0M48S

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денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр), великобритания, доминик рааб, игорь конашенков, марокко, в мире, украина, донбасс, владимир путин