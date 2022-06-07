https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html
Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе
Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе - РИА Новости, 07.06.2022
Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе
Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке, следует из видео,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:22
2022-06-07T20:22
2022-06-07T21:59
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк (днр)
великобритания
доминик рааб
игорь конашенков
марокко
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке, следует из видео, предоставленного Верховным судом ДНР.На кадрах два гражданина Великобритании и один гражданин Марокко утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинением. Также подсудимые заявили, что не имеют претензий.Генпрокуратура ДНР ранее отмечала, что наказанием им может быть избрана высшая мера.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, долгий срок в тюрьме". Он сообщил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/naemnik-1793209404.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
великобритания
марокко
украина
донбасс
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Заседание по делу британских наемников Аслина и Пиннера, а также марокканца Брагима
Верховный суд ДНР публикует кадры с заседания по уголовному делу британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима. Всем троим может грозить смертная казнь, сообщали РИА Новости в прокуратуре.
2022-06-07T20:22
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денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр), великобритания, доминик рааб, игорь конашенков, марокко, в мире, украина, донбасс, владимир путин
20:22 07.06.2022 (обновлено: 21:59 07.06.2022)
Верховный суд ДНР предъявил обвинения иностранцам, воевавшим в Донбассе
Суд в ДНР предъявил обвинения трем иностранцам, воевавшим на стороне украинских боевиков