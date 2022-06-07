https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей
Российские следователи предъявили окончательное обвинение в военных преступлениях подполковнику украинских войск Александру Плотникову, обстреливавшему... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:51
2022-06-07T12:51
2022-06-07T12:51
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские следователи предъявили окончательное обвинение в военных преступлениях подполковнику украинских войск Александру Плотникову, обстреливавшему гражданские объекты из артиллерии, сообщает во вторник СК РФ."Следователи СК РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику Александру Плотникову обвинение по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов ведения войны)… Плотников полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном", - сказано в релизе.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, Плотникову предъявлено окончательное обвинение. То есть материалы в скором будут готовиться для отправки на рассмотрение в суд.По данным СК РФ, Плотников с 25 февраля по 10 марта неоднократно приказывал обстреливать жилые дома и социальные объекты Донецкой Народной Республики из самоходных артиллерийских орудий "Акация".В результате погиб ребенок, женщину контузило. Полностью разрушено или повреждено множество домов и объектов гражданской инфраструктуры. Ущерб, по оценке ведомства, превысил 24,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей
Российские следователи предъявили командиру ВСУ обвинение в обстреле жителей из "Акации"