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Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
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https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей
Российские следователи предъявили окончательное обвинение в военных преступлениях подполковнику украинских войск Александру Плотникову, обстреливавшему... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:51
2022-06-07T12:51
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские следователи предъявили окончательное обвинение в военных преступлениях подполковнику украинских войск Александру Плотникову, обстреливавшему гражданские объекты из артиллерии, сообщает во вторник СК РФ."Следователи СК РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику Александру Плотникову обвинение по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов ведения войны)… Плотников полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном", - сказано в релизе.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, Плотникову предъявлено окончательное обвинение. То есть материалы в скором будут готовиться для отправки на рассмотрение в суд.По данным СК РФ, Плотников с 25 февраля по 10 марта неоднократно приказывал обстреливать жилые дома и социальные объекты Донецкой Народной Республики из самоходных артиллерийских орудий "Акация".В результате погиб ребенок, женщину контузило. Полностью разрушено или повреждено множество домов и объектов гражданской инфраструктуры. Ущерб, по оценке ведомства, превысил 24,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
12:51 07.06.2022
 
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей

Российские следователи предъявили командиру ВСУ обвинение в обстреле жителей из "Акации"

© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинская военная техника
Украинская военная техника
© Пресс-служба президента Украины
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Украинская военная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские следователи предъявили окончательное обвинение в военных преступлениях подполковнику украинских войск Александру Плотникову, обстреливавшему гражданские объекты из артиллерии, сообщает во вторник СК РФ.
"Следователи СК РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику Александру Плотникову обвинение по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов ведения войны)… Плотников полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном", - сказано в релизе.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, Плотникову предъявлено окончательное обвинение. То есть материалы в скором будут готовиться для отправки на рассмотрение в суд.
По данным СК РФ, Плотников с 25 февраля по 10 марта неоднократно приказывал обстреливать жилые дома и социальные объекты Донецкой Народной Республики из самоходных артиллерийских орудий "Акация".
В результате погиб ребенок, женщину контузило. Полностью разрушено или повреждено множество домов и объектов гражданской инфраструктуры. Ущерб, по оценке ведомства, превысил 24,8 миллиона рублей.
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