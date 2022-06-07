https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html

Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей

Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2022

Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей

Российские следователи предъявили окончательное обвинение в военных преступлениях подполковнику украинских войск Александру Плотникову, обстреливавшему... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:51

2022-06-07T12:51

2022-06-07T12:51

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские следователи предъявили окончательное обвинение в военных преступлениях подполковнику украинских войск Александру Плотникову, обстреливавшему гражданские объекты из артиллерии, сообщает во вторник СК РФ."Следователи СК РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику Александру Плотникову обвинение по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов ведения войны)… Плотников полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном", - сказано в релизе.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, Плотникову предъявлено окончательное обвинение. То есть материалы в скором будут готовиться для отправки на рассмотрение в суд.По данным СК РФ, Плотников с 25 февраля по 10 марта неоднократно приказывал обстреливать жилые дома и социальные объекты Донецкой Народной Республики из самоходных артиллерийских орудий "Акация".В результате погиб ребенок, женщину контузило. Полностью разрушено или повреждено множество домов и объектов гражданской инфраструктуры. Ущерб, по оценке ведомства, превысил 24,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины