03:55 07.06.2022 (обновлено: 04:31 07.06.2022)
"Роскосмос" передаст ДНР и ЛНР головной обтекатель ракеты с их флагами
ЦЭНКИ: "Роскосмос" передаст ДНР и ЛНР головной обтекатель ракеты с флагами республик
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Роскосмос передаст руководству ДНР и ЛНР фрагменты головного обтекателя ракеты "Союз-2.1а", пуск которой был посвящен Донбассу, фрагменты обтекателя уже найдены и эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ", входит в госкорпорацию "Роскосмос").
"На территории районов падения обнаружены фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя "Союз 2.1а" под именем "Донбасс", которая стартовала с космодрома Байконур 3 июня. На головном обтекателе ракеты сохранилась памятная символика — флаги Донецкой и Луганской Народных Республик, а также лозунг "Россия своих не бросает!", — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что сброс створок головного обтекателя произошел через 183 секунды после пуска. Уточняется, что при спуске под воздействием ветрового напора происходит частичное разрушение конструкции обтекателя на фрагменты. После их падения на землю в заранее определенном районе специалисты филиала НИИ стартовых комплексов имени Бармина и НПО машиностроения приступили к поискам.
"В настоящий момент фрагмент с официальной символикой демонтирован из головного обтекателя ракеты "Союз 2.1а". В ближайшее время он будет доставлен в госкорпорацию "Роскосмос" для дальнейшей передачи руководству Донецкой и Луганской Народных Республик", — рассказали в пресс-службе.
Ракета "Союз-2.1а" 3 июня вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-20". Он пристыковался к Международной космической станции в этот же день. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" был посвящен ДНР и ЛНР. На вторую ступень ракеты-носителя была нанесена надпись "Донбасс", а на головной обтекатель — флаги республик и лозунг "Россия своих не бросает!".