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Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/obstrely-1793742676.html
Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками
Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 07.06.2022
Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками
Причина усиленных обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск заключается в том, что недавно были уничтожены 700 их солдат, заявил заместитель РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:35
2022-06-07T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Причина усиленных обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск заключается в том, что недавно были уничтожены 700 их солдат, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Нам стало известно, что происходит скапливание сил и средств противника и было нанесено огневое поражение этих мест. Противник понес убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной - гусеничной, колесной, специальной техники. После этого начался очень сильный обстрел, от злобы наверное, жилых кварталов, именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. Это жилые кварталы центра города, как два дня назад, вчера, позавчера, три дня назад. Чтобы люди понимали, почему начали обстреливать город и какая в этом причина. Вот сейчас я могу частично об этом сказать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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россия
донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, донбасс
14:35 07.06.2022
 
Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками

Басурин: украинские войска усиленно обстреливали Донецк, так как потеряли 700 своих солдат

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожарные МЧС ДНР тушат пожар на мебельном складе в Донецке, возникший после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины
Пожарные МЧС ДНР тушат пожар на мебельном складе в Донецке, возникший после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожарные МЧС ДНР тушат пожар на мебельном складе в Донецке, возникший после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Причина усиленных обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск заключается в том, что недавно были уничтожены 700 их солдат, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Нам стало известно, что происходит скапливание сил и средств противника и было нанесено огневое поражение этих мест. Противник понес убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной - гусеничной, колесной, специальной техники. После этого начался очень сильный обстрел, от злобы наверное, жилых кварталов, именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. Это жилые кварталы центра города, как два дня назад, вчера, позавчера, три дня назад. Чтобы люди понимали, почему начали обстреливать город и какая в этом причина. Вот сейчас я могу частично об этом сказать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 12:57Специальная военная операция на Украине
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЭдуард БасуринДонбасс
 
 
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