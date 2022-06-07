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Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками

Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 07.06.2022

Басурин назвал причину усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками

Причина усиленных обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск заключается в том, что недавно были уничтожены 700 их солдат, заявил заместитель РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:35

2022-06-07T14:35

2022-06-07T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

эдуард басурин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Причина усиленных обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск заключается в том, что недавно были уничтожены 700 их солдат, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Нам стало известно, что происходит скапливание сил и средств противника и было нанесено огневое поражение этих мест. Противник понес убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной - гусеничной, колесной, специальной техники. После этого начался очень сильный обстрел, от злобы наверное, жилых кварталов, именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. Это жилые кварталы центра города, как два дня назад, вчера, позавчера, три дня назад. Чтобы люди понимали, почему начали обстреливать город и какая в этом причина. Вот сейчас я могу частично об этом сказать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793710910.html

россия

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, донбасс