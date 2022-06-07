https://ria.ru/20220607/obstrely-1793688319.html

В Горловке повреждены детсад и дома из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Горловке повреждены детсад и дома из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022

В Горловке повреждены детсад и дома из-за обстрелов со стороны ВСУ

Детский сад и дома повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск по городу Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:53

2022-06-07T11:53

2022-06-07T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Детский сад и дома повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск по городу Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики повредили детский сад №51 в Никитовском районе Горловки, повреждения получили домостроения по ул. Полосухина и ул. Ярошенко", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Горловки в 10.00 мск снарядами калибром 122 миллиметра, было выпущено 15 снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины