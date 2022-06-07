https://ria.ru/20220607/obstrely-1793636527.html
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ
За сутки при обстрелах территории ДНР погибли десять человек, еще 17 пострадали, сообщил штаб теробороны республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:10
2022-06-07T08:10
2022-06-07T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. За сутки при обстрелах территории ДНР погибли десять человек, еще 17 пострадали, сообщил штаб теробороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) 6 июня до 08:00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
08:10 07.06.2022 (обновлено: 09:56 07.06.2022)
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ
ДНР: десять жителей республики погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ, еще 17 пострадали