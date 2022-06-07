https://ria.ru/20220607/obstrely-1793636527.html

В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ

В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022

В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ

За сутки при обстрелах территории ДНР погибли десять человек, еще 17 пострадали, сообщил штаб теробороны республики. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:10

2022-06-07T08:10

2022-06-07T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. За сутки при обстрелах территории ДНР погибли десять человек, еще 17 пострадали, сообщил штаб теробороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) 6 июня до 08:00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины