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В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/obstrely-1793636527.html
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ
За сутки при обстрелах территории ДНР погибли десять человек, еще 17 пострадали, сообщил штаб теробороны республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:10
2022-06-07T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. За сутки при обстрелах территории ДНР погибли десять человек, еще 17 пострадали, сообщил штаб теробороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) 6 июня до 08:00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
08:10 07.06.2022 (обновлено: 09:56 07.06.2022)
 
В ДНР за сутки погибли десять человек из-за обстрелов ВСУ

ДНР: десять жителей республики погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ, еще 17 пострадали

© РИА Новости / Сергей АверинДом в Донецке, в который попал снаряд
Дом в Донецке, в который попал снаряд - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Дом в Донецке, в который попал снаряд. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. За сутки при обстрелах территории ДНР погибли десять человек, еще 17 пострадали, сообщил штаб теробороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) 6 июня до 08:00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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