https://ria.ru/20220607/obstrel-1793858019.html

Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России

Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России - РИА Новости, 08.06.2022

Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России

Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области, предположительно, это американские орудия РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-07T21:36

2022-06-07T21:36

2022-06-08T04:10

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

сумская область

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области, предположительно, это американские орудия M777, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур в военных целях.Помимо этого, в Губаревке Харьковской области боевики территориальной обороны расположили бронетехнику и артиллерию рядом с элеватором. Также они сделали это в Новоэкономическом и Новодонецком в ДНР и Нововасильевке Сумской области.Начальник НЦУО уточнил, что украинские националисты делают это ради провоцирования ответного огня, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ они попытаются обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793829470.html

https://ria.ru/20220606/bayden-1793345301.html

харьковская область

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сумская область

украина

россия

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