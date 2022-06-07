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Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/obstrel-1793858019.html
Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России
Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России - РИА Новости, 08.06.2022
Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России
Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области, предположительно, это американские орудия РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T21:36
2022-06-08T04:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
сумская область
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области, предположительно, это американские орудия M777, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур в военных целях.Помимо этого, в Губаревке Харьковской области боевики территориальной обороны расположили бронетехнику и артиллерию рядом с элеватором. Также они сделали это в Новоэкономическом и Новодонецком в ДНР и Нововасильевке Сумской области.Начальник НЦУО уточнил, что украинские националисты делают это ради провоцирования ответного огня, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ они попытаются обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793829470.html
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харьковская область, донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, украина, владимир путин, россия, в мире
21:36 07.06.2022 (обновлено: 04:10 08.06.2022)
 
Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России

Минобороны заявило об обстреле ВСУ приграничных регионов России из гаубиц НАТО

© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоеннослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях в Латвии
Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях в Латвии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области, предположительно, это американские орудия M777, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур в военных целях.
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Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине
Помимо этого, в Губаревке Харьковской области боевики территориальной обороны расположили бронетехнику и артиллерию рядом с элеватором. Также они сделали это в Новоэкономическом и Новодонецком в ДНР и Нововасильевке Сумской области.
Начальник НЦУО уточнил, что украинские националисты делают это ради провоцирования ответного огня, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ они попытаются обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаСумская областьВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы РФУкраинаВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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