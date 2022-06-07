21:36 07.06.2022 (обновлено: 04:10 08.06.2022)
Киев обстреливает из гаубиц НАТО приграничные районы России
Минобороны заявило об обстреле ВСУ приграничных регионов России из гаубиц НАТО
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоеннослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях в Латвии
Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области, предположительно, это американские орудия M777, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур в военных целях.
Помимо этого, в Губаревке Харьковской области боевики территориальной обороны расположили бронетехнику и артиллерию рядом с элеватором. Также они сделали это в Новоэкономическом и Новодонецком в ДНР и Нововасильевке Сумской области.
Начальник НЦУО уточнил, что украинские националисты делают это ради провоцирования ответного огня, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ они попытаются обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.