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При обстреле Первомайска со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/obstrel-1793847506.html
При обстреле Первомайска со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Первомайска со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 07.06.2022
При обстреле Первомайска со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:48
2022-06-07T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
жкх
первомайск
луганская народная республика
сцкк
россия
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ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Первомайск погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, в результате обстрела получила повреждения линия электропередач 35кВ, из-за чего обесточено 31 200 абонентов в населенных пунктах Первомайск, Кировск, Стаханов. Согласно сообщению штаба территориальной обороны ЛНР, из-за повреждения силового кабеля 35 кВТ без электроснабжения остались также населенные пункты Березовское, Голубовское, Донецкий и Золотое-5.Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Первомайска со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, жкх, первомайск, луганская народная республика, сцкк, россия, ситуация в днр и лнр
20:48 07.06.2022
 
При обстреле Первомайска со стороны ВСУ погиб мирный житель

ЛНР: при обстреле Первомайска со стороны украинских военных погиб мужчина

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ЛНР
Последствия обстрела в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Первомайск погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По данным представительства, в результате обстрела получила повреждения линия электропередач 35кВ, из-за чего обесточено 31 200 абонентов в населенных пунктах Первомайск, Кировск, Стаханов. Согласно сообщению штаба территориальной обороны ЛНР, из-за повреждения силового кабеля 35 кВТ без электроснабжения остались также населенные пункты Березовское, Голубовское, Донецкий и Золотое-5.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Первомайска со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЖКХПервомайскЛуганская Народная РеспубликаСЦККРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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