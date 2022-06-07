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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и минами

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и минами - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и минами

Украинские войска за 34 минуты выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" и три мины калибром 60 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:32

2022-06-07T20:32

2022-06-07T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за 34 минуты выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" и три мины калибром 60 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, в 19.21 украинские войска обстреляли населенный пункт из БМ-27 "Ураган", а в 19.55 выпустили три мины калибром 60 миллиметров.Ранее в СЦКК сообщили, что украинские войска за пять минут обстреляли Горловку из РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, украина, вооруженные силы украины