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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и "Града"
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и "Града" - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и "Града"
Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку из РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:54
2022-06-07T19:54
2022-06-07T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку из РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено четыре ракеты из БМ-27 "Ураган"; 19.05 – населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
19:54 07.06.2022 (обновлено: 19:55 07.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку ракетами из "Урагана" и "Града"