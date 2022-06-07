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ВСУ обстреляли минами Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/obstrel-1793813596.html
ВСУ обстреляли минами Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли минами Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
ВСУ обстреляли минами Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:23
2022-06-07T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
первомайск
украина
россия
здоровье - общество
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.50 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, первомайск, украина, россия, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр
18:23 07.06.2022
 
ВСУ обстреляли минами Первомайск в ЛНР

ЛНР: украинские войска выпустили шесть мин калибра 120 миллиметров по Первомайску

© Евдокия ШереметьеваПоследствия обстрела Первомайска
Последствия обстрела Первомайска
© Евдокия Шереметьева
Последствия обстрела Первомайска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.50 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Разрушенный дом в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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