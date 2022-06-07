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Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские войска в 16.37 мск выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:05
2022-06-07T17:05
2022-06-07T17:07
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 мск выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.37 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 14 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град". В результате одного из обстрелов города погиб мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
17:05 07.06.2022 (обновлено: 17:07 07.06.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда