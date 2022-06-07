https://ria.ru/20220607/obstrel-1793792208.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска в 16.37 мск выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:05

2022-06-07T17:05

2022-06-07T17:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

донецк (днр)

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793566818_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_cd22dc878b6868f7343dc82db68c7e8d.jpg

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.37 мск выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.37 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 14 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град". В результате одного из обстрелов города погиб мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

донецк (днр)

петровский район

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика