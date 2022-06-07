https://ria.ru/20220607/obstrel-1793705458.html
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Донецкой Народной Республике, пострадал один человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:44
2022-06-07T12:44
2022-06-07T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792446688_0:0:675:379_1920x0_80_0_0_01c11a9eb74a66456990370e304834cf.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Донецкой Народной Республике, пострадал один человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил один человек", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В конце мая украинские войска уже обстреливали этот завод, тогда это привело к пожару.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792446688_65:0:570:379_1920x0_80_0_0_fab0e7af39839748ae17cfe564dd4e8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
12:44 07.06.2022 (обновлено: 12:48 07.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР, пострадал человек