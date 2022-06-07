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Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Донецкой Народной Республике, пострадал один человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:44
2022-06-07T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Донецкой Народной Республике, пострадал один человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил один человек", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В конце мая украинские войска уже обстреливали этот завод, тогда это привело к пожару.
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в мире, украина, днр
12:44 07.06.2022 (обновлено: 12:48 07.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР, пострадал человек

CC BY-SA 3.0 / Yakudza / Ясиновский коксохимический завод
Ясиновский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Yakudza /
Ясиновский коксохимический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Донецкой Народной Республике, пострадал один человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил один человек", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
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12:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
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В конце мая украинские войска уже обстреливали этот завод, тогда это привело к пожару.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНР
 
 
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