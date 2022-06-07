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Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Донецкой Народной Республике, пострадал один человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:44

2022-06-07T12:44

2022-06-07T12:48

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Донецкой Народной Республике, пострадал один человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил один человек", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В конце мая украинские войска уже обстреливали этот завод, тогда это привело к пожару.

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр