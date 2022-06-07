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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Петровский район Донецка в ДНР, выпустив три снаряда калибром 203 миллиметра и 20 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:42

2022-06-07T12:42

2022-06-07T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Петровский район Донецка в ДНР, выпустив три снаряда калибром 203 миллиметра и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 203 миллиметра; 12.10 - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика