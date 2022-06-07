ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку
ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району и Пантелеймоновке
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и восемь калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.