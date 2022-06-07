12:05 07.06.2022 (обновлено: 12:20 07.06.2022)
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка из "Градов"
ВСУ выпустили 30 ракет из "Града" по Ясиноватой и 15 по Петровскому району Донецка
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 30 ракет из реактивных систем залпового огня "Град" по населенному пункту Ясиноватая и 15 ракет по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы с 11.42 по 11.50 мск в направлении Ясиноватой и Петровского района Донецка, в общей сложности было выпущено 45 ракет из РСЗО "Град", а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.