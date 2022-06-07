https://ria.ru/20220607/obstrel-1793692521.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка из "Градов"

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка из "Градов" - РИА Новости, 07.06.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка из "Градов"

Украинские войска за восемь минут выпустили 30 ракет из реактивных систем залпового огня "Град" по населенному пункту Ясиноватая и 15 ракет по Петровскому... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:05

2022-06-07T12:05

2022-06-07T12:20

специальная военная операция на украине

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ясиноватая

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 30 ракет из реактивных систем залпового огня "Град" по населенному пункту Ясиноватая и 15 ракет по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы с 11.42 по 11.50 мск в направлении Ясиноватой и Петровского района Донецка, в общей сложности было выпущено 45 ракет из РСЗО "Град", а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220606/kadyrov-1793586020.html

украина

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина, ясиноватая