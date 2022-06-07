11:25 07.06.2022 (обновлено: 11:54 07.06.2022)
ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка
ВСУ выпустили по Макеевке Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка в ДНР, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град" и 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"; 11.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Позже представительство сообщило, что украинские войска в 11.00 выпустили по Старомихайловке 15 гранат из АГС.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.