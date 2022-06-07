https://ria.ru/20220607/obstrel-1793680120.html

ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.06.2022

ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка в ДНР, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град" и 14 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:25

2022-06-07T11:25

2022-06-07T11:54

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Петровский район Донецка в ДНР, выпустив 15 ракет из РСЗО "Град" и 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"; 11.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Позже представительство сообщило, что украинские войска в 11.00 выпустили по Старомихайловке 15 гранат из АГС.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220606/stskk-1793580508.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр