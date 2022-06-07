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Жительница Северодонецка рассказала, как собака спасла ее при обстреле

Жительница Северодонецка рассказала, как собака спасла ее при обстреле - РИА Новости, 07.06.2022

Жительница Северодонецка рассказала, как собака спасла ее при обстреле

Жительница Северодонецка в ЛНР Галина Демченко рассказала, как собака Роза спасла ее при обстреле, в котором погибли родители Галины, а 13-летняя дочь получила... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:21

2022-06-07T08:21

2022-06-07T12:54

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Жительница Северодонецка в ЛНР Галина Демченко рассказала, как собака Роза спасла ее при обстреле, в котором погибли родители Галины, а 13-летняя дочь получила серьезные ранения."Это моя спасительница, если бы не она, меня сейчас может и не было бы", - говорит о своей собаке породы русский той Розе 35-летняя Галина Демченко из Северодонецка. Она уверена, что собака спасла ей жизнь. В знак благодарности Галина и ее дочь настояли, чтобы собака жила с ними в больнице, и врачам ничего не оставалось, кроме как согласиться.В тот майский день вся семья Демченко - Галина, ее родители и дочь Вика - была на улице около своего частного дома в Щедрищево, северном пригороде Северодонецка. Неожиданно к ним подбежала Роза и начала громко лаять."Она уже научилась чувствовать "прилеты". Думаю, хотела нас предупредить - всех оббежала и облаяла", - вспоминает Галина.Собака бросилась в дом, а Галина побежала за ней. В дом тут же ударил украинский снаряд, но парадоксальным образом здание оказалось самым безопасным местом - осколками от взрыва усыпало весь двор, а Галина с Розой оказались невредимыми."Я через завалы вещей вышла во двор - мама сидела, прислонившись к чему-то спиной, она была уже холодная. Папа хрипел и закатил глаза. Я стала его отпаивать водой, он пришёл в себя, но потом снова потерял сознание", - вспоминает Галина.При обстреле погибли также две большие собаки, Блэк и Линда, живущие во дворе. Дочь Вика получила осколки в голову и в бок. Бойцы ЛНР вывезли ее с мамой в соседнюю деревню, где оказали первую медицинскую помощь. Дом Демченко спасти не удалось - в селе из-за боевых действий уже несколько дней не было воды.Сейчас Галина с Викой живут в клинике в Луганске, Вика проходит лечение, а Галина нашла работу - посудомойкой в кафе."Обычно мы не разрешаем выходить из больницы, но для Галины сделали исключение, чтобы она ездила на работу", - пояснила РИА Новости главврач Людмила Белецкая.В качестве исключения Галине и Вике разрешили держать в больничной палате собаку Розу: Вика не хотела ложиться в клинику без неё и даже требовала отвезти ее обратно в Северодонецк."Им пришлось многое пережить, поэтому мы пошли им навстречу", - пояснила главврач.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/donetsk-1793484812.html

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

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Жительница Северодонецка рассказала, как собака спасла ей жизнь во время обстрела Жительница Северодонецка рассказала, как собачка Роза спасла ее при обстреле, в котором погибли родители Галины, а 13-летняя дочь получила серьёзные ранения. 2022-06-07T08:21 true PT2M14S

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Варвара Скокшина

северодонецк, луганская народная республика, луганск, в мире