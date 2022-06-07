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Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/obse-1793863667.html
Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ
Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ - РИА Новости, 07.06.2022
Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ
Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе "Правого сектора"*. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:35
2022-06-07T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
обсе
правый сектор
смм обсе
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе "Правого сектора"*.Как говорится в заявлении, 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию.Правоохранительные органы ЛНР установили, что телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову, который, помимо этого, был членом военной разведки одной из стран Евросоюза и работал в ущерб ЛНР, добавили в министерстве.Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики, рассказали в МГБ.Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На сегодняшний день им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, россия, обсе, правый сектор, смм обсе, владимир путин, министерство обороны украины
22:35 07.06.2022 (обновлено: 23:38 07.06.2022)
 
Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ

Министерство госбезопасности ЛНР нашло на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР проверяют автомобили в поселке Камышеваха в ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР проверяют автомобили в поселке Камышеваха в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР проверяют автомобили в поселке Камышеваха в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе "Правого сектора"*.
Как говорится в заявлении, 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию.
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Правоохранительные органы ЛНР установили, что телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову, который, помимо этого, был членом военной разведки одной из стран Евросоюза и работал в ущерб ЛНР, добавили в министерстве.
Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики, рассказали в МГБ.
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Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На сегодняшний день им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияОБСЕПравый секторСММ ОБСЕВладимир ПутинМинистерство обороны Украины
 
 
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