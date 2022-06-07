https://ria.ru/20220607/obse-1793863667.html

Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ

Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ - РИА Новости, 07.06.2022

Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе "Правого сектора"*. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:35

2022-06-07T22:35

2022-06-07T23:38

специальная военная операция на украине

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правый сектор

смм обсе

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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе "Правого сектора"*.Как говорится в заявлении, 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию.Правоохранительные органы ЛНР установили, что телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову, который, помимо этого, был членом военной разведки одной из стран Евросоюза и работал в ущерб ЛНР, добавили в министерстве.Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики, рассказали в МГБ.Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На сегодняшний день им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html

https://ria.ru/20220524/gosizmena-1790492833.html

https://ria.ru/20220520/spch-1789824754.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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