22:35 07.06.2022 (обновлено: 23:38 07.06.2022)
Сотрудники МГБ ЛНР нашли на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ
Министерство госбезопасности ЛНР нашло на базе "Правого сектора"* оборудование ОБСЕ
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР проверяют автомобили в поселке Камышеваха в ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР проверяют автомобили в поселке Камышеваха в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе "Правого сектора"*.
Как говорится в заявлении, 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию.
3 июня, 19:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатовСледы исповедования украинскими нацбатами оккультизма и сатанизма начали находить не в 2022 году, а гораздо раньше. Но основные свидетельства открываются сейчас, на каждой освобожденной территории. Кем же были эти нелюди, державшие в ужасе население Донбасса? Почему их война буквально — дьявольская? Мы поговорили с военкорами и экспертом.
Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики, рассказали в МГБ.
Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории республик задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом Министерство государственной безопасности ЛНР рассказало об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей делегации с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что сотрудники миссии шпионили в интересах Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На сегодняшний день им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.