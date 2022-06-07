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Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России - РИА Новости, 07.06.2022
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Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России - РИА Новости, 07.06.2022
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:13
2022-06-07T21:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
сша
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года, говорится в июньском докладе управления энергетической информации (EIA ) ведомства."По нашим прогнозам, добыча нефти в России снизится с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года", — говорится в краткосрочном прогнозе Минэнерго США. Отмечается, что оценка ведомства учитывает недавно объявленный Евросоюзом запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.ЕС принял шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит поэтапный отказ европейских стран от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
19:13 07.06.2022 (обновлено: 21:11 07.06.2022)
 
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России

Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России до 9,3 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года, говорится в июньском докладе управления энергетической информации (EIA ) ведомства.
"По нашим прогнозам, добыча нефти в России снизится с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года", — говорится в краткосрочном прогнозе Минэнерго США.
Отмечается, что оценка ведомства учитывает недавно объявленный Евросоюзом запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.
ЕС принял шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит поэтапный отказ европейских стран от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 16:46Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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