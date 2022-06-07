https://ria.ru/20220607/neft-1793829593.html

Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России

Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России - РИА Новости, 07.06.2022

Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России

Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:13

2022-06-07T19:13

2022-06-07T21:11

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года, говорится в июньском докладе управления энергетической информации (EIA ) ведомства."По нашим прогнозам, добыча нефти в России снизится с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года", — говорится в краткосрочном прогнозе Минэнерго США. Отмечается, что оценка ведомства учитывает недавно объявленный Евросоюзом запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.ЕС принял шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит поэтапный отказ европейских стран от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

https://ria.ru/20220607/neft-1793784826.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)