https://ria.ru/20220607/neft-1793829593.html
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России - РИА Новости, 07.06.2022
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:13
2022-06-07T19:13
2022-06-07T21:11
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года, говорится в июньском докладе управления энергетической информации (EIA ) ведомства."По нашим прогнозам, добыча нефти в России снизится с 11,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года", — говорится в краткосрочном прогнозе Минэнерго США. Отмечается, что оценка ведомства учитывает недавно объявленный Евросоюзом запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.ЕС принял шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит поэтапный отказ европейских стран от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
https://ria.ru/20220607/neft-1793784826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
19:13 07.06.2022 (обновлено: 21:11 07.06.2022)
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России
Минэнерго США ожидает падения добычи нефти в России до 9,3 миллиона баррелей в сутки