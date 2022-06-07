https://ria.ru/20220607/neft-1793818502.html
В Минфине США рассказали о планах ограничить прибыль России от нефти
В Минфине США рассказали о планах ограничить прибыль России от нефти - РИА Новости, 07.06.2022
В Минфине США рассказали о планах ограничить прибыль России от нефти
США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, заявила... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:36
2022-06-07T18:36
2022-06-07T19:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
конгресс сша
министерство финансов сша
джанет йеллен
москва
россия
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.По ее словам, присутствие российского товара на рынках необходимо "с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию".Затрагивая ситуацию в США, Йеллен подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена "сделала все возможное", чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы. Среди предпринятых шагов она упомянула, в частности, решение высвободить нефть из национальных стратегических резервов, отметив, что без подобных решений стоимость бензина на американских автозаправках была бы "еще выше".В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых котировок на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, конгресс сша, министерство финансов сша, джанет йеллен, москва, россия, украина, джо байден, сша
18:36 07.06.2022 (обновлено: 19:49 07.06.2022)
В Минфине США рассказали о планах ограничить прибыль России от нефти
Глава Минфина США Йеллен: надо сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
По ее словам, присутствие российского товара на рынках необходимо "с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию".
Затрагивая ситуацию в США
, Йеллен подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена
"сделала все возможное", чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы. Среди предпринятых шагов она упомянула, в частности, решение высвободить нефть из национальных стратегических резервов, отметив, что без подобных решений стоимость бензина на американских автозаправках была бы "еще выше".
"Наша страна является частью мирового нефтяного рынка, который подвержен геополитическим воздействиям. Ввиду глобальной природы этого рынка для нас почти невозможно оградить себя от потрясений наподобие тех, что происходят в России и движут мировыми ценами на нефть", — добавила министр финансов.
В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых котировок на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине
.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России
.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.