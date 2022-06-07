https://ria.ru/20220607/neft-1793818502.html

В Минфине США рассказали о планах ограничить прибыль России от нефти

В Минфине США рассказали о планах ограничить прибыль России от нефти - РИА Новости, 07.06.2022

В Минфине США рассказали о планах ограничить прибыль России от нефти

США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, заявила... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:36

2022-06-07T18:36

2022-06-07T19:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

конгресс сша

министерство финансов сша

джанет йеллен

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.По ее словам, присутствие российского товара на рынках необходимо "с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию".Затрагивая ситуацию в США, Йеллен подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена "сделала все возможное", чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы. Среди предпринятых шагов она упомянула, в частности, решение высвободить нефть из национальных стратегических резервов, отметив, что без подобных решений стоимость бензина на американских автозаправках была бы "еще выше".В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых котировок на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

москва

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, конгресс сша, министерство финансов сша, джанет йеллен, москва, россия, украина, джо байден, сша