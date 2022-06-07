https://ria.ru/20220607/neft-1793784826.html

Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent

Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent - РИА Новости, 07.06.2022

Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогнозы по стоимости нефти марки Brent в сторону повышения и теперь ожидает, что в 2022 году показатель будет находится в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:46

2022-06-07T16:46

2022-06-07T16:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

россия

всемирный банк

евросоюз

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогнозы по стоимости нефти марки Brent в сторону повышения и теперь ожидает, что в 2022 году показатель будет находится в среднем на уровне в 100 долларов за баррель, говорится в докладе."Прогнозируется, что стоимость нефти марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель - пересмотр на 24 доллара в сторону повышения", - сообщил ВБ, уточнив, что санкции, введенные против России будут иметь долгосрочный негативный эффект.По мнению банка, в 2023 году цены снизятся по мере увеличения добычи этого сырья в других странах, в том числе, в США. "Однако цены останутся выше, чем прогнозировалось ранее, и намного выше среднего показателя, который был на протяжении последних пяти лет", - отметил ВБ.При этом Всемирный банк также видит риски более сильного роста цен на энергоносители в целом. Он отмечает, что предложение ЕС и США ограничить предоставление транспортных и страховых услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, может существенно сократить возможности перенаправления нефти в другие страны.

https://ria.ru/20220607/neft-1793735459.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, всемирный банк, евросоюз, brent