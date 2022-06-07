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Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent - РИА Новости, 07.06.2022
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Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent
Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent - РИА Новости, 07.06.2022
Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent
Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогнозы по стоимости нефти марки Brent в сторону повышения и теперь ожидает, что в 2022 году показатель будет находится в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:46
2022-06-07T16:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
россия
всемирный банк
евросоюз
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогнозы по стоимости нефти марки Brent в сторону повышения и теперь ожидает, что в 2022 году показатель будет находится в среднем на уровне в 100 долларов за баррель, говорится в докладе."Прогнозируется, что стоимость нефти марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель - пересмотр на 24 доллара в сторону повышения", - сообщил ВБ, уточнив, что санкции, введенные против России будут иметь долгосрочный негативный эффект.По мнению банка, в 2023 году цены снизятся по мере увеличения добычи этого сырья в других странах, в том числе, в США. "Однако цены останутся выше, чем прогнозировалось ранее, и намного выше среднего показателя, который был на протяжении последних пяти лет", - отметил ВБ.При этом Всемирный банк также видит риски более сильного роста цен на энергоносители в целом. Он отмечает, что предложение ЕС и США ограничить предоставление транспортных и страховых услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, может существенно сократить возможности перенаправления нефти в другие страны.
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экономика, сша, россия, всемирный банк, евросоюз, brent
16:46 07.06.2022
 
Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent

Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent до ста долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогнозы по стоимости нефти марки Brent в сторону повышения и теперь ожидает, что в 2022 году показатель будет находится в среднем на уровне в 100 долларов за баррель, говорится в докладе.
"Прогнозируется, что стоимость нефти марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель - пересмотр на 24 доллара в сторону повышения", - сообщил ВБ, уточнив, что санкции, введенные против России будут иметь долгосрочный негативный эффект.
По мнению банка, в 2023 году цены снизятся по мере увеличения добычи этого сырья в других странах, в том числе, в США. "Однако цены останутся выше, чем прогнозировалось ранее, и намного выше среднего показателя, который был на протяжении последних пяти лет", - отметил ВБ.
При этом Всемирный банк также видит риски более сильного роста цен на энергоносители в целом. Он отмечает, что предложение ЕС и США ограничить предоставление транспортных и страховых услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, может существенно сократить возможности перенаправления нефти в другие страны.
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