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В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 07.06.2022
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В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть
В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 07.06.2022
В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть
Введенный против России шестой пакет санкций, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти, не окажет должного воздействия на Москву, а мировую... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:10
2022-06-07T14:19
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
венгрия
евросоюз
swift
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Введенный против России шестой пакет санкций, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти, не окажет должного воздействия на Москву, а мировую экономику ждут тяжелые времена. Об этом в эфире Польского радио заявил главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик.По его словам, Варшава в состоянии справиться с грядущим энергетическим кризисом, однако ограничения так или иначе придется вводить. Он пояснил, что придется "экономить и помогать самым слабым", кроме того, нужно разработать различные формы плановой экономики и нормирования. Само по себе нефтяное эмбарго при этом вряд ли повлияет на Россию "настолько сильно, как хотелось бы", подчеркнул Якубик."Нефтяное эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, оказалось дырявым: под него не подпадает нефтепровод "Дружба". &lt;...&gt; Мы пошли на далекоидущие уступки в отношении Венгрии, которая заработает на том, что продолжит импортировать российскую нефть", — посетовал журналист, добавив, что Будапешт, по сути, "шантажировал" Варшаву и те страны, которые желали усиления давления на Москву.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.
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цены на нефть, владимир путин, россия, москва, венгрия, евросоюз, swift, санкции в отношении россии
14:10 07.06.2022 (обновлено: 14:19 07.06.2022)
 
В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть

Польский журналист Якубик назвал "дырявым" эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Введенный против России шестой пакет санкций, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти, не окажет должного воздействия на Москву, а мировую экономику ждут тяжелые времена. Об этом в эфире Польского радио заявил главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик.
По его словам, Варшава в состоянии справиться с грядущим энергетическим кризисом, однако ограничения так или иначе придется вводить. Он пояснил, что придется "экономить и помогать самым слабым", кроме того, нужно разработать различные формы плановой экономики и нормирования. Само по себе нефтяное эмбарго при этом вряд ли повлияет на Россию "настолько сильно, как хотелось бы", подчеркнул Якубик.
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"Нефтяное эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, оказалось дырявым: под него не подпадает нефтепровод "Дружба". <...> Мы пошли на далекоидущие уступки в отношении Венгрии, которая заработает на том, что продолжит импортировать российскую нефть", — посетовал журналист, добавив, что Будапешт, по сути, "шантажировал" Варшаву и те страны, которые желали усиления давления на Москву.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.
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Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваВенгрияЕвросоюзSWIFTСанкции в отношении России
 
 
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