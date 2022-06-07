https://ria.ru/20220607/neft-1793735459.html

В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть

В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 07.06.2022

В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть

Введенный против России шестой пакет санкций, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти, не окажет должного воздействия на Москву, а мировую... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:10

2022-06-07T14:10

2022-06-07T14:19

цены на нефть

владимир путин

россия

москва

венгрия

евросоюз

swift

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Введенный против России шестой пакет санкций, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти, не окажет должного воздействия на Москву, а мировую экономику ждут тяжелые времена. Об этом в эфире Польского радио заявил главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик.По его словам, Варшава в состоянии справиться с грядущим энергетическим кризисом, однако ограничения так или иначе придется вводить. Он пояснил, что придется "экономить и помогать самым слабым", кроме того, нужно разработать различные формы плановой экономики и нормирования. Само по себе нефтяное эмбарго при этом вряд ли повлияет на Россию "настолько сильно, как хотелось бы", подчеркнул Якубик."Нефтяное эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, оказалось дырявым: под него не подпадает нефтепровод "Дружба". <...> Мы пошли на далекоидущие уступки в отношении Венгрии, которая заработает на том, что продолжит импортировать российскую нефть", — посетовал журналист, добавив, что Будапешт, по сути, "шантажировал" Варшаву и те страны, которые желали усиления давления на Москву.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

https://ria.ru/20220607/lepen-1793732202.html

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москва

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, владимир путин, россия, москва, венгрия, евросоюз, swift, санкции в отношении россии