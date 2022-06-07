14:10 07.06.2022 (обновлено: 14:19 07.06.2022)
В Польше признали "дырявым" эмбарго на российскую нефть
Польский журналист Якубик назвал "дырявым" эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти
Работа нефтяных станков - качалок
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Введенный против России шестой пакет санкций, включающий в себя частичное эмбарго на поставки нефти, не окажет должного воздействия на Москву, а мировую экономику ждут тяжелые времена. Об этом в эфире Польского радио заявил главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик.
По его словам, Варшава в состоянии справиться с грядущим энергетическим кризисом, однако ограничения так или иначе придется вводить. Он пояснил, что придется "экономить и помогать самым слабым", кроме того, нужно разработать различные формы плановой экономики и нормирования. Само по себе нефтяное эмбарго при этом вряд ли повлияет на Россию "настолько сильно, как хотелось бы", подчеркнул Якубик.
"Нефтяное эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, оказалось дырявым: под него не подпадает нефтепровод "Дружба". <...> Мы пошли на далекоидущие уступки в отношении Венгрии, которая заработает на том, что продолжит импортировать российскую нефть", — посетовал журналист, добавив, что Будапешт, по сути, "шантажировал" Варшаву и те страны, которые желали усиления давления на Москву.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.