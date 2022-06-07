https://ria.ru/20220607/neft-1793637416.html

Транзит казахстанской нефти через Россию стал менее выгодным, заявили в КМГ

Транзит казахстанской нефти через Россию стал менее выгодным, заявили в КМГ - РИА Новости, 07.06.2022

Транзит казахстанской нефти через Россию стал менее выгодным, заявили в КМГ

Экспорт казахстанской нефти транзитом через систему российской компании "Транснефть" стал менее привлекательным из-за санкций, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:27

2022-06-07T08:27

2022-06-07T08:27

экономика

сша

транснефть

казмунайгаз

brent

urals

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АЛМА-АТА, 7 июн - РИА Новости. Экспорт казахстанской нефти транзитом через систему российской компании "Транснефть" стал менее привлекательным из-за санкций, сообщил заместитель председателя правления национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Даурен Карабаев."КазМунайГаз" также экспортирует нефть по нефтепроводу "Атырау-Самара" и далее через систему "Транснефти" Российской Федерации. Однако привлекательность данного маршрута сейчас несколько снизилась из-за того, что нефть сорта Urals торгуется с дисконтом на международных рынках, но в то же время налоги - налог на добычу полезных ископаемых, рентный налог на экспорт и экспортную таможенную пошлину - мы платим исходя из цены Brent", - сказал Карабаев на брифинге во вторник.По его словам, упомянутый дисконт Urals от эталонного сорта Brent с начала года доходил до 40 долларов, а на конец первого квартала составлял 31 доллар США.При этом сорт нефти CPC Blend, транспортируемой по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, в настоящее время торгуется с дисконтом к Brent на уровне 6-8 долларов, что "находится в пределах исторических колебаний".Ранее Карабаев сообщил, что казахстанские нефтяные компании с июня при оформлении документов на экспорт нефти указывают в качестве ее названия KEBCO (Kazakhstаn export blend crude oil), чтобы подчеркнуть казахстанское происхождение сырья.

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, транснефть, казмунайгаз, brent, urals