https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

"Ставки взлетели": США и ЕС придумали, как покупать российскую нефть

"Ставки взлетели": США и ЕС придумали, как покупать российскую нефть - РИА Новости, 07.06.2022

"Ставки взлетели": США и ЕС придумали, как покупать российскую нефть

Вашингтон и Брюссель отказываются от российской нефти, но продолжают ее покупать. Европейцы уже давно получают "латвийскую смесь". Теперь и американские... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:00

2022-06-07T08:00

2022-06-07T09:33

экономика

цены на нефть

европа

россия

индия

евросоюз

urals

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон и Брюссель отказываются от российской нефти, но продолжают ее покупать. Европейцы уже давно получают "латвийскую смесь". Теперь и американские компании используют обходные пути. Трейдеры успешно скрывают происхождение углеводородов "ради сохранения поставок", а отечественные производители держатся "на шаг впереди санкций". О том, как "запрещенные" ресурсы попадают на Запад, — в материале РИА Новости.Рабочие схемыВ США с апреля действует запрет на импорт углеводородов. Но в мае в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси прибыли танкеры, предположительно, с российской нефтью.Как пишет The Wall Street Journal, грузоотправители и переработчики скрывают ее происхождение, но поставляют на мировой рынок. Так, в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси поступило топливо, частично изготовленное из российского сырья.В США оно попало через Суэцкий канал и Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно отгрузочным документам, данным аналитической компании Refinitiv и анализу хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, эти компании — крупные покупатели российских углеводородов.Обходными путями топливо уже идет и в Европу. Так, еще в апреле в Bloomberg сообщали, как европейские предприятия преодолевают ограничения: трейдеры торгуют так называемой латвийской смесью из разных сортов нефти, где российской менее 50 процентов. По их словам, Shell не считает это нарушением санкций.Индия навариласьТеперь же добавилась "индийская российская" нефть. В апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам углеводородов из России. Особенно много приобрела Индия: с февраля около 62,5 миллиона баррелей, в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.При этом с начала весны поставки нефтепродуктов из Индии в Европу выросли на 30 процентов, в США — на 43.Таким образом, получив из России сырье с дисконтом (сейчас это порядка 20 процентов, Urals продается по цене 89-92 доллара за баррель), Индия неплохо зарабатывает на перепродаже.Переработчики не скрывают, что получают большую прибыль за счет сокращения внутренних продаж и агрессивного увеличения экспорта топлива, в том числе в Европу. "Мы добиваемся рентабельности более 30 долларов за баррель", — приводит телеканал слова представителя одного из заводов.Можем позволитьПо сути, азиаты воспользовались ситуацией: запаслись нефтью по сходной цене и выгодно перепродали. Однако Россия здесь ничего не теряет. Нефть нужно реализовывать, иначе придется снижать добычу. А это чревато заморозкой скважин с последующей их расконсервацией, что повлечет огромные траты.Более того, на фоне рекордных котировок доходы от экспорта энергоресурсов выросли в полтора раза. Нефть и газ в апреле принесли 1,8 триллиона рублей (в марте — 1,2). Таким образом, за январь — апрель федеральный бюджет получил уже половину от запланированных на 2022-й 9,5 триллиона рублей."Российский след"Впрочем, некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что индийские поставки под угрозой. Дели экспортирует много нефтепродуктов, в том числе бензин. Но, как пишет индийская The Economic Times, поскольку Австралия, США и Европа вводят запреты на покупку топлива у России, под санкциями могут оказаться и нефтепродукты, произведенные другими странами из российской нефти.Как минимум западные государства начнут требовать от индийских экспортеров подробного отчета о происхождении сырья. Однако эксперты уверены: отыскать "российский след" крайне затруднительно.Другой момент: Европа неспособна в одночасье перейти на углеводороды из других регионов — необходимо перестраивать НПЗ, на что уйдет от двух до четырех лет. За это время может разразиться такой жестокий топливный дефицит, что экономика ЕС попросту рухнет. Поэтому европейцам придется закрывать глаза на то, что это за смесь и откуда она взялась. Более того, есть вероятность, что нужно будет наращивать поставки нефтепродуктов из России.Много захотелиПока же Евросоюз по-прежнему декларирует запрет на российскую нефть, а к концу года рассчитывает отказаться почти от 90 процентов импорта. На этом фоне неожиданное заявление сделал президент США Джо Байден. По его словам, на Западе обсуждают возможность закупок российского сырья по цене ниже рыночной."У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по сниженной цене", — сказал он.В Кремле уже объяснили: рассчитывать на это не стоит. "Дело в том, что там все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации общемирового энергетического рынка. <…> Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. Если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В том, что Европа раздобудет нефть где-то еще, уже усомнился министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. Санкции против России вводили с целью скорейшего прекращения боевых действий на Украине, но результатов нет до сих пор, признал он в интервью изданию Blick. При этом политик спрогнозировал еще один виток роста цен на энергоносители из-за новых ограничений. По его словам, Европа, конечно, попытается найти другие источники поставок, но "ни у кого на данный момент нет готового решения".

https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

https://ria.ru/20220606/neft-1793474849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/neft-1792707081.html

https://ria.ru/20220601/neft-1792490835.html

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россия

индия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, европа, россия, индия, евросоюз, urals, санкции в отношении россии, shell, ги пармелен, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента)