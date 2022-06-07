12:29 07.06.2022 (обновлено: 13:34 07.06.2022)
Украинские националисты убивают монахов, заявил глава Святогорска
Глава Святогорска Бандура: украинские националисты убивают монахов и скрывают это
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты, сообщил во вторник глава Святогорска Владимир Бандура в опубликованном Минобороны России видео.
"Есть информация, и подтвержденная, то, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают этот факт. Следующее, - все органы ВСУ делают мародерства, грабежи, беспредел одним словом", - сообщил он.
Бандура также считает, что Владимир Зеленский и его команда управляются Западом - получают финансирование, намеренно затягивают вооруженный конфликт, не щадя при этом собственных граждан.
"И еще вернемся к нашей истории, которую всю переписали. Рассказывают просто вранье, то, что было раньше, в Великую Отечественную войну. Стали у нас герои Бандера, Шухевичи (Степан Бандера и Роман Шухевич - бывшие руководители запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны - ред.) и непонятные люди, которые пропагандировали убийство и смерть", - добавил Бандура.
Он призвал Зеленского выйти из-под влияния Запада, сесть за стол переговоров и прекратить вооруженный конфликт ради спасения жизней.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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