https://ria.ru/20220607/natsist-1793625263.html

Источник: в Сумах "Азов" возглавил нацист из криминальной верхушки региона

Источник: в Сумах "Азов" возглавил нацист из криминальной верхушки региона - РИА Новости, 07.06.2022

Источник: в Сумах "Азов" возглавил нацист из криминальной верхушки региона

Подразделение "Азова" в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона, сообщил РИА Новости источник в российских силовых... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:17

2022-06-07T03:17

2022-06-07T04:32

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ХЕРСОН, 7 июн — РИА Новости. Подразделение "Азова" в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.Ранее один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов" Максим Жорин сообщил, что взамен "Азова", капитулировавшего в Мариуполе, в Харькове и Сумах созданы новые подразделения.Последние боевики из "Азова", скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая сдались российским военным. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Сокур, 1992 года рождения, уроженец Сум, проживающий по адресу Сумы, улица Герасима Кондратьева, дом 165/8, квартира 29, участвовал в 2015 году в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе 15-го отдельного мотопехотного батальона "Сумы" территориальной обороны Сумской области, а с 2016 по 2018 год возглавлял сумскую ячейку "Восточного корпуса", рассказал источник."Сокур — неоднозначная фигура в среде украинских националистов", — отметил собеседник агентства. "Несколько лет назад Сокур не относил себя к плеяде националистов, а видел свою миссию как патриота Украины нового облика, который понимает, что в проблемах его страны виновата не Россия, а киевские ворюги и их социальная опора — околонацистское бычье", — добавил он.Однако Сокур сам очень тесно связан с "верхушкой" криминальных структур Сумской области, отметил источник.По словам собеседника агентства, о Сокуре известно, что он нигде ни дня не работал, что само по себе выглядит как заявка на "вора в законе". "У Сокура, согласно его декларации о доходах, машины нет, квартиры нет, проживает он в трехкомнатной "хрущевке" своей бабушки, весь совокупный доход за прошлый год составил 1200 гривен соцпомощи. При этом на банковских счетах Сокура — десятки тысяч долларов, евро, и сотни тысяч гривен", — рассказал источник.Мать Сокура, Марина Сокур, проходит воинскую службу в должности медицинской сестры 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" (в/ч А1376, дислокация — город Конотоп Сумской области), добавил собеседник агентства.Он также раскрыл факты, свидетельствующие о принадлежности Сокура к уголовной среде."В контексте текущих событий интересно чуть более подробно остановиться на роли Сергея Семенникова — уроженца Сум и лидера мощнейшей в регионе организованной преступной группы. По данным, полученным от источников в СБУ, его прикрывают прокуратура и Нацполиция Сумской области, а прибыль от преступной деятельности расходуется на удовлетворение текущих нужд чинов из прокуратуры и Нацполиции. Видимо, именно им он обязан столь долгой карьерой авторитета родом из 90-х в быстро меняющейся конкурентной уголовной среде", — сказал источник.По его словам, криминальный авторитет Сергей Семенников, 1956 года рождения, является "держателем "общака" и ближайшим соратником другого криминального авторитета "Леры Сумского" (Сергея Лысенко), "смотрящего" за Сумской областью". "Лера Сумской" — один из сохранившихся авторитетов в воровском мире постсоветского пространства с конца 90-х. Именно его называют "настоящим губернатором Сумской области", без которого не решаются все важные вопросы. Его ближайшими соратниками являются "авторитеты" "Гимнаст" и "Жаба", он же Семенников", — добавил собеседник агентства.По его словам, организованная преступная группа Семенникова-"Жабы" занимается типичной деятельностью ОПГ в пограничном регионе: контрабандой оружия, наркотиков (героин), торговлей людьми, ликвидацией неудобных авторитетов и политических конкурентов."Следует отметить, что криминальный мир Украины поделен между силовиками Нацполиции и Службой безопасности Украины. Так, запрещенный в России "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* контролируется СБУ, а Нацкорпус — Нацполицией. Отношения между ними сложно назвать простыми: когда криминал слился с властью, своих подводных камней не избежать", — сказал источник.Что касается Сокура, то в поле зрения Нацполиции он "попал как амбициозный молодой человек, способный пройти по трупам, включая своего крестного отца — "Жабу", к которому накопилось немало "предъяв" со стороны силовиков, отметил собеседник агентства. "Денис быстро пошел на контакт и стал еще одними доверенными глазами Нацполиции в окружении Семенникова", — добавил он."О связи Сокура с Семенниковым открыто говорить боятся, но стоит посмотреть на татуировки Сергея, которые он явно не скрывает, и все сразу станет ясно. Семенников имеет свой герб (показатель принадлежности к их банде), который запечатлен на теле Сокура", — отметил источник.На теле Сокура, как видно на его фотографии, вытатуирован "Волчий крюк" — один из символов "Азова". Этот символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии, в разных вариациях присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх", а затем был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". "Также у Сокура есть много фотографий с волком, который живет в частном владении Семенникова", — добавил источник."Конкурируют с ними ДУК "Правый сектор"*, и их кандидат в мэры Александр Кукс, по сути, такая же ОПГ", — сказал собеседник агентства.По словам источника, конфликт между интересами СБУ и Нацполиции за передел финансовых потоков на Украине — известная и далеко не новая тема."Зачастую подводные течения из разборок украинских силовиков выносят в информационное поле шедевры креатива, которые преподносятся как некая политическая борьба между националистами – спойлерами. Так, в 2021 году представители "Правого сектора"* вышли на акцию протеста под управлением полиции в Сумах, обвиняя правоохранителей в бездействии по делу об убийстве Александра Иванина — активиста-"правосека", погибшего в результате разборок силовиков. Тогда Денис Сокур по заказу куратора из Нацполиции посвятил этому событию целое видеообращение, уводящее общественное мнение от истинных участников конфликта", — рассказал источник."Поэтому довольно странно слышать от адепта криминалитета, прикормленного волчонка "Жабы", слова об "околонацистском бычье", которое виновато в бедах Украины", — заключил он.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220606/azovstal-1793574943.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220606/azov-1793349083.html

https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html

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