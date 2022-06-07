15:59 07.06.2022 (обновлено: 18:20 07.06.2022)
В НАТО отказались давать гарантии неразмещения ядерного оружия в Финляндии
В НАТО заявили об отказе от гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. НАТО не дает России гарантий неразмещения ядерных вооружений в Швеции и Финляндии, заявил помощник генерального секретаря альянса Камиль Гран в интервью швейцарскому телеканалу RTS.
"Каждая страна обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет об установлении ограничений. <...> В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчет нашей военной стратегии в этом регионе", — заявил он, уточнив, что пока о размещении такого вида вооружений никто не говорил.
"Россияне сами отметили, что это не является необходимым (военные меры. — Прим. ред.). Не думаю, что это было бы оправданным", — поделился мнением Гран.
Он также выразил надежду, что разногласия между Турцией, Финляндией и Швецией по вопросу о членстве двух североевропейских государств в НАТО будут урегулированы.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.