https://ria.ru/20220607/nato-1793771094.html

В НАТО отказались давать гарантии неразмещения ядерного оружия в Финляндии

В НАТО отказались давать гарантии неразмещения ядерного оружия в Финляндии - РИА Новости, 07.06.2022

В НАТО отказались давать гарантии неразмещения ядерного оружия в Финляндии

НАТО не дает России гарантий неразмещения ядерных вооружений в Швеции и Финляндии, заявил помощник генерального секретаря альянса Камиль Гран в интервью... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:59

2022-06-07T15:59

2022-06-07T18:20

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. НАТО не дает России гарантий неразмещения ядерных вооружений в Швеции и Финляндии, заявил помощник генерального секретаря альянса Камиль Гран в интервью швейцарскому телеканалу RTS.По словам чиновника, в НАТО не ожидают "силовой реакции" со стороны Москвы на расширение блока в Скандинавии."Россияне сами отметили, что это не является необходимым (военные меры. — Прим. ред.). Не думаю, что это было бы оправданным", — поделился мнением Гран.Он также выразил надежду, что разногласия между Турцией, Финляндией и Швецией по вопросу о членстве двух североевропейских государств в НАТО будут урегулированы."Важно принять во внимание требования Анкары и сесть за стол переговоров. <…> По отношению к Хельсинки турки предъявляют больше политические требования", — подытожил помощник генсека.Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.

https://ria.ru/20220607/nato-1793627453.html

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, финляндия, швеция, турция, нато, пекка хаависто, россия