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В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/nato-1793627453.html
В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину
В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину - РИА Новости, 07.06.2022
В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину
Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно из-за риска ответного удара России, написал в статье для издания American Thinker обозреватель... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T04:37
2022-06-07T04:37
специальная военная операция на украине
олаф шольц
украина
россия
европа
нато
в мире
сша
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно из-за риска ответного удара России, написал в статье для издания American Thinker обозреватель Роберт Хантер.По его мнению, реакция российской стороны на боевые действия с участием войск Североатлантического альянса стала бы "разрушительной".Автор публикации обратил внимание на преимущество России в артиллерии и авиации, которое позволит ей добиться контроля над воздушным пространством в Восточной Европе."Даже если бригадам и дивизиям НАТО удастся выйти к линии фронта, их ждет реальная перспектива уничтожения российской армией. &lt;…&gt; Победа НАТО в любого рода столкновении с Россией в Европе маловероятна без применения ядерного оружия. Полное поражение альянса весьма возможно", — заключил обозреватель AT.В начале марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/nato-1793213439.html
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украина
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олаф шольц, украина, россия, европа, нато, в мире, сша
04:37 07.06.2022
 
В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину

AT: вмешательство НАТО в конфликт на Украине невозможно из-за риска ответного удара России

CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно из-за риска ответного удара России, написал в статье для издания American Thinker обозреватель Роберт Хантер.
По его мнению, реакция российской стороны на боевые действия с участием войск Североатлантического альянса стала бы "разрушительной".
"Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников", — считает Хантер.
Автор публикации обратил внимание на преимущество России в артиллерии и авиации, которое позволит ей добиться контроля над воздушным пространством в Восточной Европе.
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"Даже если бригадам и дивизиям НАТО удастся выйти к линии фронта, их ждет реальная перспектива уничтожения российской армией. <…> Победа НАТО в любого рода столкновении с Россией в Европе маловероятна без применения ядерного оружия. Полное поражение альянса весьма возможно", — заключил обозреватель AT.
В начале марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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