В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину
AT: вмешательство НАТО в конфликт на Украине невозможно из-за риска ответного удара России
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно из-за риска ответного удара России, написал в статье для издания American Thinker обозреватель Роберт Хантер.
По его мнению, реакция российской стороны на боевые действия с участием войск Североатлантического альянса стала бы "разрушительной".
"Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников", — считает Хантер.
Автор публикации обратил внимание на преимущество России в артиллерии и авиации, которое позволит ей добиться контроля над воздушным пространством в Восточной Европе.
"Даже если бригадам и дивизиям НАТО удастся выйти к линии фронта, их ждет реальная перспектива уничтожения российской армией. <…> Победа НАТО в любого рода столкновении с Россией в Европе маловероятна без применения ядерного оружия. Полное поражение альянса весьма возможно", — заключил обозреватель AT.
В начале марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.