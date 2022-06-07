https://ria.ru/20220607/nato-1793627453.html

В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину

В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину - РИА Новости, 07.06.2022

В США предупредили об ответе Москвы в случае вторжения НАТО на Украину

Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно из-за риска ответного удара России, написал в статье для издания American Thinker обозреватель... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T04:37

2022-06-07T04:37

2022-06-07T04:37

специальная военная операция на украине

олаф шольц

украина

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в мире

сша

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно из-за риска ответного удара России, написал в статье для издания American Thinker обозреватель Роберт Хантер.По его мнению, реакция российской стороны на боевые действия с участием войск Североатлантического альянса стала бы "разрушительной".Автор публикации обратил внимание на преимущество России в артиллерии и авиации, которое позволит ей добиться контроля над воздушным пространством в Восточной Европе."Даже если бригадам и дивизиям НАТО удастся выйти к линии фронта, их ждет реальная перспектива уничтожения российской армией. <…> Победа НАТО в любого рода столкновении с Россией в Европе маловероятна без применения ядерного оружия. Полное поражение альянса весьма возможно", — заключил обозреватель AT.В начале марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/nato-1793213439.html

https://ria.ru/20220601/bayden-1792233612.html

украина

россия

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олаф шольц, украина, россия, европа, нато, в мире, сша