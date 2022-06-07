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В Сарове наградили бойцов Росгвардии за героизм в спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
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В Сарове наградили бойцов Росгвардии за героизм в спецоперации на Украине
В Сарове наградили бойцов Росгвардии за героизм в спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
В Сарове наградили бойцов Росгвардии за героизм в спецоперации на Украине
Свыше 100 военнослужащих Росгвардии наградили за героизм в спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба предприятия "Росатома", Российского федерального... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:04
2022-06-07T20:04
саров
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
валентин костюков
донецкая народная республика
луганская народная республика
спецоперация
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 100 военнослужащих Росгвардии наградили за героизм в спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба предприятия "Росатома", Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Церемония прошла в Сарове (Нижегородская область), который зачастую называют родиной отечественного ядерного оружия.В мероприятии приняли участие командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин, генерал-майор ракетных войск стратегического назначения Максим Рябченко, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Герой России Валентин Костюков, представители правительства Нижегородской области, члены семей военнослужащих.В этот же день по благословлению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на территории Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь состоялось перезахоронение останков выдающегося русского военачальника, героя Отечественной войны 1812 года, генерала от инфантерии Бориса Полуектова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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саров
украина
донецкая народная республика
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саров, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", валентин костюков, донецкая народная республика, луганская народная республика, спецоперация
20:04 07.06.2022
 
В Сарове наградили бойцов Росгвардии за героизм в спецоперации на Украине

В Сарове наградили свыше ста бойцов Росгвардии за героизм в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 100 военнослужащих Росгвардии наградили за героизм в спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба предприятия "Росатома", Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Церемония прошла в Сарове (Нижегородская область), который зачастую называют родиной отечественного ядерного оружия.
"За проявленные в ходе специальной военной операции героизм, мужество и отвагу военнослужащим войск национальной гвардии вручены награды и памятные подарки от командования, руководства региона и "Росатома". Всего награждено более 100 человек", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин, генерал-майор ракетных войск стратегического назначения Максим Рябченко, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Герой России Валентин Костюков, представители правительства Нижегородской области, члены семей военнослужащих.
В этот же день по благословлению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на территории Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь состоялось перезахоронение останков выдающегося русского военачальника, героя Отечественной войны 1812 года, генерала от инфантерии Бориса Полуектова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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СаровУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Валентин КостюковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСпецоперация
 
 
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