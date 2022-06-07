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Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/nagrady-1793744876.html
Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине
Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" чеченским полицейским, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, сообщила РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:41
2022-06-07T14:41
специальная военная операция на украине
владимир колокольцев
владимир путин
россия
украина
донбасс
чеченская республика (чечня)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" чеченским полицейским, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк."Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" заместителю командира 3-го батальона специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике подполковнику полиции Джамалдину Юнусову и полицейскому мобильного взвода ППС ОМВД по Гудермесскому району старшему сержанту полиции Ибрагиму Байсултанову. Сотрудники проявили личное мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции", - рассказала Волк.По ее словам, награждение состоялось в главном клиническом госпитале МВД России в Москве, где полицейские из Чеченской Республики проходят лечение после ранений.В середине апреля штурмовая группа под командованием Юнусова эвакуировала мирных жителей из Мариуполя и освобождала жилые дома от украинских националистов. Во время операции он попал под обстрел снайперов и получил множественные ранения.Байсултанов поступил на службу в 2018 году. В апреле этого года он был тяжело ранен при выполнении боевой задачи на территории ЛНР."Вы с честью и достоинством выполняли свой служебный долг. Реакция государства свидетельствует, что любой сотрудник силовых ведомств в случае достойного выполнения служебных обязанностей всегда окажется и востребованным, и награжденным", - отметил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вручение наград полицейским за мужество и отвагу в ходе военной спецоперации
Владимир Колокольцев вручил государственные награды полицейским, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции
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владимир колокольцев, владимир путин, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:41 07.06.2022
 
Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине

Глава МВД Колокольцев вручил награды чеченским полицейским за мужество на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" чеченским полицейским, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" заместителю командира 3-го батальона специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике подполковнику полиции Джамалдину Юнусову и полицейскому мобильного взвода ППС ОМВД по Гудермесскому району старшему сержанту полиции Ибрагиму Байсултанову. Сотрудники проявили личное мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции", - рассказала Волк.
По ее словам, награждение состоялось в главном клиническом госпитале МВД России в Москве, где полицейские из Чеченской Республики проходят лечение после ранений.
В середине апреля штурмовая группа под командованием Юнусова эвакуировала мирных жителей из Мариуполя и освобождала жилые дома от украинских националистов. Во время операции он попал под обстрел снайперов и получил множественные ранения.
Артобстрел украинских националистов в районе поселка Камышеваха
5 июня, 17:13Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили боевиков в Камышевахе
Байсултанов поступил на службу в 2018 году. В апреле этого года он был тяжело ранен при выполнении боевой задачи на территории ЛНР.
"Вы с честью и достоинством выполняли свой служебный долг. Реакция государства свидетельствует, что любой сотрудник силовых ведомств в случае достойного выполнения служебных обязанностей всегда окажется и востребованным, и награжденным", - отметил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир КолокольцевВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЧеченская республика (Чечня)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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