Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине
Глава МВД Колокольцев вручил награды чеченским полицейским за мужество на Украине
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" чеченским полицейским, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" заместителю командира 3-го батальона специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике подполковнику полиции Джамалдину Юнусову и полицейскому мобильного взвода ППС ОМВД по Гудермесскому району старшему сержанту полиции Ибрагиму Байсултанову. Сотрудники проявили личное мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции", - рассказала Волк.
В середине апреля штурмовая группа под командованием Юнусова эвакуировала мирных жителей из Мариуполя и освобождала жилые дома от украинских националистов. Во время операции он попал под обстрел снайперов и получил множественные ранения.
Байсултанов поступил на службу в 2018 году. В апреле этого года он был тяжело ранен при выполнении боевой задачи на территории ЛНР.
"Вы с честью и достоинством выполняли свой служебный долг. Реакция государства свидетельствует, что любой сотрудник силовых ведомств в случае достойного выполнения служебных обязанностей всегда окажется и востребованным, и награжденным", - отметил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.