https://ria.ru/20220607/nagrady-1793744876.html

Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине

Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине - РИА Новости, 07.06.2022

Глава МВД наградил чеченских полицейских за мужество на Украине

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" чеченским полицейским, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, сообщила РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:41

2022-06-07T14:41

2022-06-07T14:41

специальная военная операция на украине

владимир колокольцев

владимир путин

россия

украина

донбасс

чеченская республика (чечня)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" чеченским полицейским, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк."Владимир Колокольцев вручил медали "За отвагу" заместителю командира 3-го батальона специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике подполковнику полиции Джамалдину Юнусову и полицейскому мобильного взвода ППС ОМВД по Гудермесскому району старшему сержанту полиции Ибрагиму Байсултанову. Сотрудники проявили личное мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции", - рассказала Волк.По ее словам, награждение состоялось в главном клиническом госпитале МВД России в Москве, где полицейские из Чеченской Республики проходят лечение после ранений.В середине апреля штурмовая группа под командованием Юнусова эвакуировала мирных жителей из Мариуполя и освобождала жилые дома от украинских националистов. Во время операции он попал под обстрел снайперов и получил множественные ранения.Байсултанов поступил на службу в 2018 году. В апреле этого года он был тяжело ранен при выполнении боевой задачи на территории ЛНР."Вы с честью и достоинством выполняли свой служебный долг. Реакция государства свидетельствует, что любой сотрудник силовых ведомств в случае достойного выполнения служебных обязанностей всегда окажется и востребованным, и награжденным", - отметил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/kadyrov-1793301185.html

https://ria.ru/20220606/kadyrov-1793586020.html

россия

украина

донбасс

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Вручение наград полицейским за мужество и отвагу в ходе военной спецоперации Владимир Колокольцев вручил государственные награды полицейским, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции 2022-06-07T14:41 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир колокольцев, владимир путин, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), министерство внутренних дел рф (мвд россии)