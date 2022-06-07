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В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени - РИА Новости, 07.06.2022
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В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени
В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени - РИА Новости, 07.06.2022
В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени
Реформирование МВД продиктовано требованием времени, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:47
2022-06-07T13:47
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Реформирование МВД продиктовано требованием времени, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно, вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения", - ответил Песков на вопрос журналистов о реформировании МВД.Накануне стало известно, что структуру центрального аппарата МВД России пополнили два новых главных управления. Согласно указу президента России Владимира Путина, речь о главном управлении оперативного реагирования и главном управлении по работе с личным составом. Главное управление оперативного реагирования, в частности, займется мобилизационной подготовкой личного состава и гражданской обороной.
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владимир путин, россия, политика, дмитрий песков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:47 07.06.2022
 
В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени

Песков: реформирование МВД продиктовано требованием времени

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МВД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Реформирование МВД продиктовано требованием времени, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно, вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения", - ответил Песков на вопрос журналистов о реформировании МВД.
Накануне стало известно, что структуру центрального аппарата МВД России пополнили два новых главных управления. Согласно указу президента России Владимира Путина, речь о главном управлении оперативного реагирования и главном управлении по работе с личным составом. Главное управление оперативного реагирования, в частности, займется мобилизационной подготовкой личного состава и гражданской обороной.
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Владимир ПутинРоссияПолитикаДмитрий ПесковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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