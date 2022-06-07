https://ria.ru/20220607/mvd-1793726843.html

В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени

В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени - РИА Новости, 07.06.2022

В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени

Реформирование МВД продиктовано требованием времени, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:47

2022-06-07T13:47

2022-06-07T13:47

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Реформирование МВД продиктовано требованием времени, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно, вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения", - ответил Песков на вопрос журналистов о реформировании МВД.Накануне стало известно, что структуру центрального аппарата МВД России пополнили два новых главных управления. Согласно указу президента России Владимира Путина, речь о главном управлении оперативного реагирования и главном управлении по работе с личным составом. Главное управление оперативного реагирования, в частности, займется мобилизационной подготовкой личного состава и гражданской обороной.

https://ria.ru/20220601/otstavka-1792393173.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, дмитрий песков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)