https://ria.ru/20220607/mosprom-1793730069.html

Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"

Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром" - РИА Новости, 07.06.2022

Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"

Более 10 миллионов человек посетили предприятия Москвы с начала работы проекта "Открой Моспром", направленного на популяризацию промышленной деятельности... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:54

2022-06-07T13:54

2022-06-07T13:54

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

россия

технологии

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МОСКВА, 7 июн- РИА Новости, Юлия Чичерина. Более 10 миллионов человек посетили предприятия Москвы с начала работы проекта "Открой Моспром", направленного на популяризацию промышленной деятельности столичного региона, сообщил РИА Новости глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский во время визита на фабрику "Красный Октябрь".Проект "Открой Моспром" был инициирован департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы три года назад и за это время стал популярным среди жителей и гостей столицы. Стать его участниками могут все, кому интересна тема производства. Участие в проекте предусматривает несколько форматов - онлайн и офлайн-экскурсии, в том числе со звездами и известными людьми, фотовыставки, тематические и интеллектуальные игры.Окно возможностейГлава департамента подчеркнул, что спада промышленности из-за ухода западного бизнеса со столичного региона не ожидается. Более того, это реальный шанс нарастить объемы производства.По его словам, современная промышленность, это не классические заводы из учебников истории, а высокотехнологичное, модернизированное производство, где работают профессионалы и применяется новейшее оборудование."Сложности, конечно, есть. Нельзя говорить, что в промышленности их нет. Есть проблемы с логистическими цепочками, с сырьем, с комплектующими для оборудования. Но мы достаточно давно начали готовиться к ситуации, когда мы будем работать в чуть более сложных и сжатых условиях", - сказал Овчинский.От конфет до высокотехнологичных производствГлава департамента рассказал, что ежегодно проект "Октрой Моспром" расширяет свои границы и вносит в список новые площадки, которые готовы заявить о себе, рассказать о своем производстве.По его словам, типология площадок обширная - во время экскурсий участники проекта с удовольствием посещают различные предприятия от пищевой промышленности до производств, которые производят умную высокотехнологичную продукцию.Для участия в проекте "Открой Моспром" необходимо зайти на сайт, выбрать интересующий вас слот и записаться на экскурсию.Нашу "Аленку" знает весь мирСтоит отметить, что проект стал очень популярен и желающих записаться на то или иное предприятие становится все больше и больше. Так, попасть на "сладкую экскурсию", чтобы попробовать "Аленку", которую знает весь мир, не так уж и просто. К примеру, пенсионерка Таисия Юдина "охотилась" за слотом на экскурсию "Красный Октябрь" несколько месяцев и вот настал шанс посетить интересное производство.Как отметил Овчинский, в связи с большим количеством запросов на посещение промышленных предприятий, будет увеличиваться количество экскурсий и самих производств-участников проекта. Особенно это касается высокотехнологичных заводов, к ним особое, пристальное, внимание и интерес аудитории. Кроме того, сейчас, когда много говорят об импортозамещении, проект "Открой Моспром" дает возможность собственными глазами увидеть новую продукцию, которая производится из отечественного сырья и комплектующих. Например, в этот раз посетители смогли попасть на предприятие, которое производит полностью российские конвейеры.По его словам, уже несколько лет самым популярным продуктом компании является шоколад "Аленка". Несмотря на то, что кондитерская линейка ежегодно расширяется и в портфеле компании порядка 4 тысяч единиц продукции, "побороть" бренд "Аленка" новым продуктам сложно. В текущем году запущена новая линия этого шоколада - с разнообразными начинками.В настоящее время предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" (в частности, в холдинг входят "Красный Октябрь", "Бабаевский", РотФронт) ежегодно производят более 350 тысяч тонн сладкой продукции.От племени Майя до шоколадного МишкиУчастники проекта "Открой Моспром" также могут посмотреть шоколадный музей, где с витрины их встретит самый первый экспонат - шоколадный Мишка весом более 85 килограмм.Музей был открыт в 2009 году и его посетило уже более миллиона человек. Основная аудитория музея – школьники из разных регионов России.По его словам, одной из главных задач создания музея стоит его образовательная функция. Опытные экскурсоводы рассказывают гостям о истории создания шоколада и кондитерского дела в России и мире, а также о том, как жгучий напиток американских индейцев превратился в сладкое и любимое многими лакомство.Полному погружению в "шоколадную историю" способствует не только увлекательный рассказ экскурсовода, но и оформление зала - восковая фигура индейца в национальном наряде, различные сосуды и предметы быта, с помощью которых индейцы готовили свой шоколадный напиток."Проект "Открой Моспром" нужный, интересный и полезный. Благодаря ему наш музей могут посетить не только организованные группы, но и люди, которые бесплатно записываются через сайт и объединившись в свою группу по интересу смогут ощутить производство, почувствовать вкус конфет и, возможно, присмотреть новую работу", - сказал Рунов.

https://ria.ru/20220520/ekskursii-1789709619.html

https://ria.ru/20220420/moskva-1784437632.html

https://ria.ru/20220518/biznes-missii-1789275774.html

https://ria.ru/20220201/multserial-1770520918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, россия, технологии