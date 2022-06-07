Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
МОСКВА, 7 июн- РИА Новости, Юлия Чичерина. Более 10 миллионов человек посетили предприятия Москвы с начала работы проекта "Открой Моспром", направленного на популяризацию промышленной деятельности столичного региона, сообщил РИА Новости глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский во время визита на фабрику "Красный Октябрь".
"Сегодня, когда все мы живем в новых реалиях, четко почувствовали на себе, что без собственной промышленности, без реального сектора, прожить невозможно. Проект "Открой Моспром" проводит бесплатные экскурсии на предприятия, рассказывает о производственных возможностях, вовлекает участников в процесс производства и реальный труд людей. За три года более 10 миллионов человек, благодаря "Открой Моспром", посетили промышленный сектор столицы", - отметил Овчинский.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
Проект "Открой Моспром" был инициирован департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы три года назад и за это время стал популярным среди жителей и гостей столицы. Стать его участниками могут все, кому интересна тема производства. Участие в проекте предусматривает несколько форматов - онлайн и офлайн-экскурсии, в том числе со звездами и известными людьми, фотовыставки, тематические и интеллектуальные игры.
Окно возможностей
Глава департамента подчеркнул, что спада промышленности из-за ухода западного бизнеса со столичного региона не ожидается. Более того, это реальный шанс нарастить объемы производства.
"Наши предприятия достаточно быстро мобилизовались, и очень многие с нашей помощью или сами перестроились под новые условия. Поэтому мы не ожидаем спада промышленности. С учетом того, что из страны ушло некоторое количество иностранных поставщиков, мы ожидаем роста производства в Москве. Сейчас есть серьезное "окно возможностей" для тех предприятий, которые уже функционируют или только собираются начать работать на территории города",- сказал Овчинский.
По его словам, современная промышленность, это не классические заводы из учебников истории, а высокотехнологичное, модернизированное производство, где работают профессионалы и применяется новейшее оборудование.
"Сложности, конечно, есть. Нельзя говорить, что в промышленности их нет. Есть проблемы с логистическими цепочками, с сырьем, с комплектующими для оборудования. Но мы достаточно давно начали готовиться к ситуации, когда мы будем работать в чуть более сложных и сжатых условиях", - сказал Овчинский.
От конфет до высокотехнологичных производств
Глава департамента рассказал, что ежегодно проект "Октрой Моспром" расширяет свои границы и вносит в список новые площадки, которые готовы заявить о себе, рассказать о своем производстве.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
По его словам, типология площадок обширная - во время экскурсий участники проекта с удовольствием посещают различные предприятия от пищевой промышленности до производств, которые производят умную высокотехнологичную продукцию.
Для участия в проекте "Открой Моспром" необходимо зайти на сайт, выбрать интересующий вас слот и записаться на экскурсию.
"Мы не делаем различий между типами и сферами производств. К примеру, сегодня участники проекта бесплатно посещают одно из самых вкусных производств – кондитерскую фабрику "Красный Октябрь". Здесь они побывают в музее шоколада, на производстве, продегустируют продукцию прямо с конвейера, а также примут участие в мастер – классе. Шоколад всегда поднимает настроение, ведь он ассоциируется с радостью, детством и счастьем", - сказал Овчинский.
Нашу "Аленку" знает весь мир
Стоит отметить, что проект стал очень популярен и желающих записаться на то или иное предприятие становится все больше и больше. Так, попасть на "сладкую экскурсию", чтобы попробовать "Аленку", которую знает весь мир, не так уж и просто. К примеру, пенсионерка Таисия Юдина "охотилась" за слотом на экскурсию "Красный Октябрь" несколько месяцев и вот настал шанс посетить интересное производство.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
Как отметил Овчинский, в связи с большим количеством запросов на посещение промышленных предприятий, будет увеличиваться количество экскурсий и самих производств-участников проекта. Особенно это касается высокотехнологичных заводов, к ним особое, пристальное, внимание и интерес аудитории. Кроме того, сейчас, когда много говорят об импортозамещении, проект "Открой Моспром" дает возможность собственными глазами увидеть новую продукцию, которая производится из отечественного сырья и комплектующих. Например, в этот раз посетители смогли попасть на предприятие, которое производит полностью российские конвейеры.
"Для нашего предприятия почетно стать участниками проекта "Открой Моспром", который представляет уникальную возможность открыть двери и принять на производстве гостей. Из-за популярности акции очередь к нам выросла до полугода, но большее количество мы пропустить не можем. Конечно, можно воспользоваться онлайн – визитом, но продегустировать и почувствовать аромат обжаренных какао-бобов, увы, невозможно", - сказал корреспонденту РИА Новости председатель совета директоров компании "Объединенные кондитеры" Алексей Харин.
По его словам, уже несколько лет самым популярным продуктом компании является шоколад "Аленка". Несмотря на то, что кондитерская линейка ежегодно расширяется и в портфеле компании порядка 4 тысяч единиц продукции, "побороть" бренд "Аленка" новым продуктам сложно. В текущем году запущена новая линия этого шоколада - с разнообразными начинками.
В настоящее время предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" (в частности, в холдинг входят "Красный Октябрь", "Бабаевский", РотФронт) ежегодно производят более 350 тысяч тонн сладкой продукции.
"Сегодня мы принимаем гостей на фабрике "Красный Октябрь"- самой крупной производственной кондитерской площадке в восточной Европе, здесь мы вырабатываем более 100 тысяч тонн продукции в год. Темпы производства не снижаются, ведь наша продукция пользуется большим спросом во всем мире", - отметил Харин.
От племени Майя до шоколадного Мишки
Участники проекта "Открой Моспром" также могут посмотреть шоколадный музей, где с витрины их встретит самый первый экспонат - шоколадный Мишка весом более 85 килограмм.
Музей был открыт в 2009 году и его посетило уже более миллиона человек. Основная аудитория музея – школьники из разных регионов России.
"В нашем музее более 60 тысяч единиц хранения экспонатов. А начинается все с нашего медведя, который изготовлен в 1968 году из шоколада специально для выставки в Брюсселе. Мишка является символом нашего музея и символом наших "сладких предприятий", - рассказал РИА Новости директор музея истории шоколада и какао (МИШКа), который расположен на территории фабрик "Красный Октябрь" и "Бабаевская" Дмитрий Рунов.
По его словам, одной из главных задач создания музея стоит его образовательная функция. Опытные экскурсоводы рассказывают гостям о истории создания шоколада и кондитерского дела в России и мире, а также о том, как жгучий напиток американских индейцев превратился в сладкое и любимое многими лакомство.
"Мы рассказываем о племени Майя и как русский ученый Юрий Валентинович Кнорозов нашел ключ к расшифровке их иероглифов, а также как менялась упаковка шоколада и его роли в истории человечества. Во время экскурсии посетители могут побывать в дореволюционной лавке, где можно было не только купить конфет, но выпить чашечку чая или кофе. На стене магазинчика-кафе висит специальный автомат. В свое время, опустив в такой автомат 10 копеек, зашедший в лавку мог получить небольшой кусочек шоколада", - рассказывает директор музея.
Полному погружению в "шоколадную историю" способствует не только увлекательный рассказ экскурсовода, но и оформление зала - восковая фигура индейца в национальном наряде, различные сосуды и предметы быта, с помощью которых индейцы готовили свой шоколадный напиток.
"Проект "Открой Моспром" нужный, интересный и полезный. Благодаря ему наш музей могут посетить не только организованные группы, но и люди, которые бесплатно записываются через сайт и объединившись в свою группу по интересу смогут ощутить производство, почувствовать вкус конфет и, возможно, присмотреть новую работу", - сказал Рунов.