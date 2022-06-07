https://ria.ru/20220607/morozhenoe-1793638368.html

Мороженое в России подорожало более чем на 20 процентов, сообщили аналитики

Мороженое в России подорожало более чем на 20 процентов, сообщили аналитики - РИА Новости, 07.06.2022

Мороженое в России подорожало более чем на 20 процентов, сообщили аналитики

Наиболее распространенное в РФ мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%, сообщили РИА Новости аналитики сервиса облачной... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:38

2022-06-07T08:38

2022-06-07T11:43

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Наиболее распространенное в РФ мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%, сообщили РИА Новости аналитики сервиса облачной фискализации "АТОЛ Онлайн". Производители связывают подорожание с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации, но цены повышать больше не планируют."С января 2022 года средняя стоимость 100 граммов мороженого выросла на 27% и составила 61,9 рубля; в частности, вафельный стаканчик к маю подорожал на 20%", - следует из данных, предоставленных сервисом.Между тем, по оценкам аналитиков сервиса, за аналогичный период прошлого года стоимость 100 граммов мороженого увеличилась на 9%, а вот цена стаканчика даже упала — на 1%. В свою очередь, в отрасли говорят, что удорожание было неизбежным в условиях сильного роста себестоимости: по оценке замгендиректора Союза мороженщиков России Натальи Уткиной, в среднем по итогам первых пяти месяцев текущего года его можно оценить в 25-30% по сравнению с тем, что было год назад.Сахар и все остальноеПричин, по словам Уткиной, несколько. Так, заметный вклад внесло повышение стоимости сахара: если еще в середине февраля мы покупали по цене 47 рублей за килограмм, то уже в марте он стоил под 90 рублей, говорит Уткина, напоминая, что доля сахара в себестоимости мороженого, за исключением натурального молока, самая большая среди сухих ингредиентов – не менее 140 килограмм на тонну (14%)."Кроме того, начиная с марта для производителей усложнились экономические условия – сначала мы увидели рост валютного курса, затем изменение логистических путей, что вкупе привело тоже к значительному увеличению стоимости ингредиентов для мороженого. Но когда курс упал, то цены на них сильно уже не упали", - заметила она.Повлияло и увеличение стоимости стабилизаторов и эмульгаторов, которые российские производители мороженого в основном закупают в Дании, немного – в Италии, вдвое подорожал гофрокартон для коробок, увеличилась стоимость гибкой упаковки, расходы на запчасти. В результате повышение цен было проведено традиционно в апреле. Но если каждый год оно обычно составляет 5-7%, то в этом году больше - 10-15%. "Очень надеемся, что поводов для роста цен больше не будет", - добавила Уткина.В "Атол Онлайн" напомнили, что с 1 июня 2021 года была введена обязательная маркировка мороженого, которая также могла отразиться на стоимости. "Обязательная маркировка мороженого могла позитивно сказаться на стоимости мороженого: с мая по июнь прошлого года цена стаканчика практически не выросла (рост всего 0,5%), несмотря на начало летнего сезона, когда цены на охлаждающее лакомство обычно резко поднимаются", - отметили эксперты.В целом эксперты сервиса отметили заметный рост цен с начала года на все молочные продукты. Больше всего за первые пять месяцев подорожали сливки, стоимость которых с января увеличилась на 28%, а также сметана (плюс 18%) и молоко (плюс 16%). За аналогичный период прошлого года стоимость молока упала на 8%, сметаны — на 2%, а сливки подорожали на 4%."Был и период значительного роста в цене молока и молочных продуктов; сейчас видим небольшой тренд на снижение их стоимости", - соглашается Уткина.Рекордов не будет, спада тожеВ РФ в прошлом году было произведено 527 тысяч тонн мороженого, на 17% больше, чем в 2020 году (450 тысяч тонн). "Такого большого объема, даже и в советское время, в России не было - даже, например, в 1990 году было около 460 тысяч тонн", - говорит замгендиректора Союза мороженщиков."Но с учетом всех условий, которые сейчас сложились, а также учитывая холодный май, не думаю, что мы дойдем до уровня прошлого года. Например, с января по апрель в этом году мы произвели 156 тысяч тонн, в 2021 году за тот же период - 152 тысячи", - добавляет собеседник агентства.Для сравнения, два года назад с января по апрель в РФ было произведено 182 тысячи тонн мороженого. Рост спроса на сладкое, в том числе на мороженое, говорит Уткина, был характерным для периода самоизоляции в пандемию коронавируса.Что с зависимостьюОна также напомнила, что мороженое в РФ является импортозависимым продуктом из-за стабилизаторов, ароматизаторов и красителей, потому что отечественные разработки пока еще не столь популярны. "Иностранные производители не прекращали и не собираются прекращать поставки, но это не означает, что не надо искать альтернативные варианты, и достаточно быстро", - считает Уткина.По ее словам, стабилизаторы для мороженого состоят из эмульгаторов и стабилизаторов, которые закупали за границей, так как в РФ нет сырья для их производства. В этом списке, например, рожковое дерево, гуаровая камедь, карагинаны и ксантановая камедь - ингредиенты, которые обеспечивают долгий срок хранения, в том числе в условиях перепада температур, и высокое качество продукта."Например, в советское время вместо них использовали такие эмульгаторы, как желатин, агар, целлюлозу или, в большей степени, крахмал и муку", - напомнила эксперт.

https://rsport.ria.ru/20220530/morozhenoe-1791871499.html

https://ria.ru/20220425/morozhenoe-1785287607.html

https://ria.ru/20220601/tseny-1792458826.html

https://rsport.ria.ru/20220602/gorlo-1792408130.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, экономика, россия