https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793695953.html

Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг

Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг - РИА Новости, 07.06.2022

Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг

Митинг оппозиции начался перед зданием министерства финансов в молдавской столице, сторонники и представители Партии социалистов требуют отставки главы... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:17

2022-06-07T12:17

2022-06-07T12:17

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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Митинг оппозиции начался перед зданием министерства финансов в молдавской столице, сторонники и представители Партии социалистов требуют отставки главы ведомства и всего состава правительства, передает корреспондент РИА Новости.В Молдавии акции протеста оппозиции длятся с середины мая. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. В минувшие выходные антиправительственные митинги прошли в 17 районах республики.Люди пикетируют здание, где расположено министерство финансов. В акции участвуют не только жители Кишинева, но и других населенных пунктов. Митингующие держат плакаты с надписями "Долой правительство", "Нет росту цен", "Мы достойны лучшей жизни". Митинг начался мирно, без эксцессов. Полиция в действия протестующих не вмешивается.Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов 18 мая призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. К протестам присоединилась партия "Шор", которая вместе с коммунистами пикетировала здание правительства и другие государственные учреждения.Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительных органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. Также социалисты намерены инициировать отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы.

https://ria.ru/20220527/dodon-1791030524.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, кишинев