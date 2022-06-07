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Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг - РИА Новости, 07.06.2022
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Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг
Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг - РИА Новости, 07.06.2022
Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг
Митинг оппозиции начался перед зданием министерства финансов в молдавской столице, сторонники и представители Партии социалистов требуют отставки главы... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:17
2022-06-07T12:17
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Митинг оппозиции начался перед зданием министерства финансов в молдавской столице, сторонники и представители Партии социалистов требуют отставки главы ведомства и всего состава правительства, передает корреспондент РИА Новости.В Молдавии акции протеста оппозиции длятся с середины мая. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. В минувшие выходные антиправительственные митинги прошли в 17 районах республики.Люди пикетируют здание, где расположено министерство финансов. В акции участвуют не только жители Кишинева, но и других населенных пунктов. Митингующие держат плакаты с надписями "Долой правительство", "Нет росту цен", "Мы достойны лучшей жизни". Митинг начался мирно, без эксцессов. Полиция в действия протестующих не вмешивается.Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов 18 мая призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. К протестам присоединилась партия "Шор", которая вместе с коммунистами пикетировала здание правительства и другие государственные учреждения.Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительных органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. Также социалисты намерены инициировать отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы.
https://ria.ru/20220527/dodon-1791030524.html
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в мире, молдавия, кишинев
12:17 07.06.2022
 
Молдавская оппозиция вновь организовала антиправительственный митинг

Молдавская оппозиция начала митинг перед зданием министерства финансов в Кишиневе

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Митинг оппозиции начался перед зданием министерства финансов в молдавской столице, сторонники и представители Партии социалистов требуют отставки главы ведомства и всего состава правительства, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии акции протеста оппозиции длятся с середины мая. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. В минувшие выходные антиправительственные митинги прошли в 17 районах республики.
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Люди пикетируют здание, где расположено министерство финансов. В акции участвуют не только жители Кишинева, но и других населенных пунктов. Митингующие держат плакаты с надписями "Долой правительство", "Нет росту цен", "Мы достойны лучшей жизни". Митинг начался мирно, без эксцессов. Полиция в действия протестующих не вмешивается.
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов 18 мая призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. К протестам присоединилась партия "Шор", которая вместе с коммунистами пикетировала здание правительства и другие государственные учреждения.
Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительных органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. Также социалисты намерены инициировать отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы.
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