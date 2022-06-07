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Приднестровью показали на дверь. Что началось в Молдавии - РИА Новости, 07.06.2022
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Приднестровью показали на дверь. Что началось в Молдавии
Приднестровью показали на дверь. Что началось в Молдавии - РИА Новости, 07.06.2022
Приднестровью показали на дверь. Что началось в Молдавии
Кишинев и Тирасполь все ближе к окончательному "разводу". Причем если раньше предполагалось, что он может быть цивилизованным, то теперь эксперты говорят об... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:00
2022-06-07T08:00
майя санду
виталий игнатьев
вадим красносельский
молдавия
кишинев
румыния
нато
обсе
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Кишинев и Тирасполь все ближе к окончательному "разводу". Причем если раньше предполагалось, что он может быть цивилизованным, то теперь эксперты говорят об угрозе войны, в которую втянут и Россию. О том, почему деградируют отношения Молдавии и Приднестровья, — в материале РИА Новости.Новые условияГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что ранее достигнутые договоренности с Кишиневом не соблюдаются, сохраняется частичная экономическая блокада. Кроме того, Молдавия стремится к объединению с Румынией. Поэтому, по его словам, необходимо признать независимость республики.Дипломат подчеркнул: Приднестровье не хочет в Румынию, а свыше миллиона молдаван получили гражданство соседней страны или других европейских государств (население Молдавии — 2,6 миллиона). Правящая элита, включая президента, — румыны. В школах преподают румынскую историю.Не нравится министру и то, что Молдавия "освоена и контролируется НАТО". Нейтралитет остался только на бумаге. С 2006-го действует индивидуальная программа сотрудничества с альянсом. "Согласно плану развития национальной армии на 2020-2030-й осуществляется активный переход ко второму этапу полной модернизации по стандартам НАТО", — отметил Игнатьев.По социологическим данным, более 56 процентов молдаван — за присоединение к Евросоюзу, за интеграцию в НАТО — 24,5, слияние с Румынией — 30,7. На признание независимости Приднестровья согласны лишь 27 процентов.Президент Молдавии Майя Санду пригрозила: если Тирасполь станет мешать евроинтеграции Кишинева, никаких переговоров не будет. Причем это только одно условие, есть и другие, например, прекращение боевых действий на Украине.Российские миротворцы в Приднестровье Санду очень не нравятся. Она предлагает заменить их на гражданских наблюдателей ОБСЕ. По ее словам, присутствие россиян в непризнанной республике нарушает нейтралитет Молдавии. Правда, президент готова от него отказаться, чтобы, как она считает, повысить безопасность страны.Молдавские поджигателиС конца апреля и до 25 мая в Приднестровье действовал "красный" уровень террористической опасности, до 8 июня — "желтый". Это связано с тем, что в Тирасполе неизвестные взорвали две вышки связи, транслировавшие российские радиостанции, затем из ручного гранатомета выстрелили по зданию министерства госбезопасности. А в ночь на 13 мая забросали коктейлями Молотова нефтебазу и военкомат.В Тирасполе подозревали в терактах украинских диверсантов, которые таким образом пытаются втянуть республику в российско-украинский конфликт. Но в МВД выяснили: нападение на военкомат организовал 30-летний гражданин Молдавии Ион Лозан. Непосредственные исполнители — кишиневцы Александр Димов и Виталий Цыбырнак, оба задержаны.Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил молдавские спецслужбы в терроризме и призвал Майю Санду разобраться со своими силовиками — та, по его мнению, искренне желает мира, но не все ее слушают.Санду назвала провокации в Приднестровье результатом внутренних разборок. Но оговорилась, что не имеет доступа к расследованию, поэтому не может быть полностью уверена. Собственное уголовное дело молдавские власти возбудили только 2 июня. А 6 июня неизвестные сбросили с дрона две гранаты РГД-5 на территорию автопарка российских миротворцев.Война в обмен на интеграциюПосле начала спецоперации на Украине Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. Причем, как отметил глава МИД Нику Попеску, с конца февраля Кишинев почти прервал политический диалог с Москвой — и до этого не очень интенсивный. В последний раз высокопоставленные молдавские политики — вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский — приезжали в Россию прошлой осенью.Кроме того, Кишинев приостановил работу в ключевых органах СНГ: Совете глав государств, Совете глав правительств и Совете министров иностранных дел.Санду рассчитывает, что европейские партнеры модернизируют молдавскую армию. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что НАТО обсуждает поставку оружия Кишиневу для соответствия стандартам альянса, — помочь согласились представители США и глава Евросовета Шарль Мишель.Министр обороны Анатолий Носатый признался, что Кишиневу танковый парк не по карману, поэтому в первую очередь нужны средства борьбы с бронетехникой: ПТУР и дроны-камикадзе. Пока молдаване получают только бронежилеты, каски, средства связи и нелетальное вооружение. Но они и этому рады. Их армия — это чуть больше 6,5 тысячи человек, экипированных тем, что досталось от СССР. На случай, если западных поставок не хватит, в правительстве разрабатывают законопроект о приглашении в страну иностранных войск."Весь геополитический ландшафт резко пришел в движение после начала специальной военной операции, однако изменения эти готовились последние восемь лет Западом, отчаянно превращавшим Украину в "анти-Россию", накачивавшим ее оружием и специфическим контингентом, — говорит доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. — В Молдавии, несмотря на нейтральный статус, происходит то же самое. Власти намерены ускорить движение в сторону ЕС и НАТО".Антироссийский тренд во внешней и внутренней политике Молдовы продолжит усиливаться, и объединение Румынии с Молдавией не кажется чем-то невероятным, уверена собеседница РИА Новости. Не понадобится даже референдум — достаточно решения парламентов двух стран. На этом фоне неизбежно обострится обстановка в Приднестровье, где уже происходят теракты.США и Евросоюз пытаются склонить Румынию к объединению с Молдавией. В Бухаресте тоже этого хотят, но опасаются военного столкновения с Россией, отмечает молдавский политолог Дмитрий Кисеев. "Румынская правящая элита очень не хочет втягиваться в российско-украинский конфликт и тем более открывать второй фронт в Молдавии, где, помимо прорумынского населения, есть еще Гагаузия и Приднестровье", — объясняет эксперт.Он отметил, что если Молдавия и Румыния объединятся, формально Приднестровье получит право объявить о независимости или войти в состав России, так как все договоренности с Кишиневом обнулятся.
https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html
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майя санду, виталий игнатьев, вадим красносельский, молдавия, кишинев, румыния, нато, обсе, снг, россия
08:00 07.06.2022
 

Приднестровью показали на дверь. Что началось в Молдавии

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Кишинев и Тирасполь все ближе к окончательному "разводу". Причем если раньше предполагалось, что он может быть цивилизованным, то теперь эксперты говорят об угрозе войны, в которую втянут и Россию. О том, почему деградируют отношения Молдавии и Приднестровья, — в материале РИА Новости.

Новые условия

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что ранее достигнутые договоренности с Кишиневом не соблюдаются, сохраняется частичная экономическая блокада. Кроме того, Молдавия стремится к объединению с Румынией. Поэтому, по его словам, необходимо признать независимость республики.
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь
Дипломат подчеркнул: Приднестровье не хочет в Румынию, а свыше миллиона молдаван получили гражданство соседней страны или других европейских государств (население Молдавии — 2,6 миллиона). Правящая элита, включая президента, — румыны. В школах преподают румынскую историю.
Не нравится министру и то, что Молдавия "освоена и контролируется НАТО". Нейтралитет остался только на бумаге. С 2006-го действует индивидуальная программа сотрудничества с альянсом. "Согласно плану развития национальной армии на 2020-2030-й осуществляется активный переход ко второму этапу полной модернизации по стандартам НАТО", — отметил Игнатьев.
По социологическим данным, более 56 процентов молдаван — за присоединение к Евросоюзу, за интеграцию в НАТО — 24,5, слияние с Румынией — 30,7. На признание независимости Приднестровья согласны лишь 27 процентов.
Президент Молдавии Майя Санду пригрозила: если Тирасполь станет мешать евроинтеграции Кишинева, никаких переговоров не будет. Причем это только одно условие, есть и другие, например, прекращение боевых действий на Украине.
Российские миротворцы в Приднестровье Санду очень не нравятся. Она предлагает заменить их на гражданских наблюдателей ОБСЕ. По ее словам, присутствие россиян в непризнанной республике нарушает нейтралитет Молдавии. Правда, президент готова от него отказаться, чтобы, как она считает, повысить безопасность страны.
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Молдавские поджигатели

С конца апреля и до 25 мая в Приднестровье действовал "красный" уровень террористической опасности, до 8 июня — "желтый". Это связано с тем, что в Тирасполе неизвестные взорвали две вышки связи, транслировавшие российские радиостанции, затем из ручного гранатомета выстрелили по зданию министерства госбезопасности. А в ночь на 13 мая забросали коктейлями Молотова нефтебазу и военкомат.
© Фото : МВД ПМРСотрудники МВД ПМР у здания Республиканского военкомата
Сотрудники МВД ПМР у здания Республиканского военкомата - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : МВД ПМР
Сотрудники МВД ПМР у здания Республиканского военкомата
В Тирасполе подозревали в терактах украинских диверсантов, которые таким образом пытаются втянуть республику в российско-украинский конфликт. Но в МВД выяснили: нападение на военкомат организовал 30-летний гражданин Молдавии Ион Лозан. Непосредственные исполнители — кишиневцы Александр Димов и Виталий Цыбырнак, оба задержаны.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил молдавские спецслужбы в терроризме и призвал Майю Санду разобраться со своими силовиками — та, по его мнению, искренне желает мира, но не все ее слушают.
Санду назвала провокации в Приднестровье результатом внутренних разборок. Но оговорилась, что не имеет доступа к расследованию, поэтому не может быть полностью уверена. Собственное уголовное дело молдавские власти возбудили только 2 июня. А 6 июня неизвестные сбросили с дрона две гранаты РГД-5 на территорию автопарка российских миротворцев.
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Война в обмен на интеграцию

После начала спецоперации на Украине Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. Причем, как отметил глава МИД Нику Попеску, с конца февраля Кишинев почти прервал политический диалог с Москвой — и до этого не очень интенсивный. В последний раз высокопоставленные молдавские политики — вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский — приезжали в Россию прошлой осенью.
Кроме того, Кишинев приостановил работу в ключевых органах СНГ: Совете глав государств, Совете глав правительств и Совете министров иностранных дел.
Санду рассчитывает, что европейские партнеры модернизируют молдавскую армию. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что НАТО обсуждает поставку оружия Кишиневу для соответствия стандартам альянса, — помочь согласились представители США и глава Евросовета Шарль Мишель.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Министр обороны Анатолий Носатый признался, что Кишиневу танковый парк не по карману, поэтому в первую очередь нужны средства борьбы с бронетехникой: ПТУР и дроны-камикадзе. Пока молдаване получают только бронежилеты, каски, средства связи и нелетальное вооружение. Но они и этому рады. Их армия — это чуть больше 6,5 тысячи человек, экипированных тем, что досталось от СССР. На случай, если западных поставок не хватит, в правительстве разрабатывают законопроект о приглашении в страну иностранных войск.
"Весь геополитический ландшафт резко пришел в движение после начала специальной военной операции, однако изменения эти готовились последние восемь лет Западом, отчаянно превращавшим Украину в "анти-Россию", накачивавшим ее оружием и специфическим контингентом, — говорит доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. — В Молдавии, несмотря на нейтральный статус, происходит то же самое. Власти намерены ускорить движение в сторону ЕС и НАТО".
Антироссийский тренд во внешней и внутренней политике Молдовы продолжит усиливаться, и объединение Румынии с Молдавией не кажется чем-то невероятным, уверена собеседница РИА Новости. Не понадобится даже референдум — достаточно решения парламентов двух стран. На этом фоне неизбежно обострится обстановка в Приднестровье, где уже происходят теракты.
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"Конфликт неизбежен". В ЕС предложили Румынии поглотить Молдавию
США и Евросоюз пытаются склонить Румынию к объединению с Молдавией. В Бухаресте тоже этого хотят, но опасаются военного столкновения с Россией, отмечает молдавский политолог Дмитрий Кисеев. "Румынская правящая элита очень не хочет втягиваться в российско-украинский конфликт и тем более открывать второй фронт в Молдавии, где, помимо прорумынского населения, есть еще Гагаузия и Приднестровье", — объясняет эксперт.
Он отметил, что если Молдавия и Румыния объединятся, формально Приднестровье получит право объявить о независимости или войти в состав России, так как все договоренности с Кишиневом обнулятся.
 
Майя СандуВиталий ИгнатьевВадим КрасносельскийМолдавияКишиневРумынияНАТООБСЕСНГРоссия
 
 
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