https://ria.ru/20220607/miting-1793737813.html

Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства

Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства - РИА Новости, 07.06.2022

Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства

Митинг оппозиционной в Молдавии Партии социалистов завершился во вторник в Кишиневе призывами к отставке правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:16

2022-06-07T14:16

2022-06-07T14:17

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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Митинг оппозиционной в Молдавии Партии социалистов завершился во вторник в Кишиневе призывами к отставке правительства, передает корреспондент РИА Новости.Акция прошла на фоне подорожания топлива, тарифов и цен на продукты. Сторонники молдавской оппозиции практически ежедневно проводят акции протеста, высказывая недовольство в связи с экономической ситуацией в стране. Оппозиция обвиняет власти в бездействии.Во вторник протестующие пикетировали здание министерства финансов, в акции участвовали не только жители Кишинева, но и других населенных пунктов. Манифестанты скандировали: "Нет повышению цен!", "Прекратите подорожание!", "Правительство в отставку" и др. Участники акции держали плакаты, на которых были указаны текущие цены на основные товары.Выступавший на митинге депутат парламента Петру Бурдужа заявил, что министр финансов Думитру Будянский не выполнил обещаний и не справляется с экономическим кризисом в стране. "Этот министр в парламенте заявлял, что инфляция в 2022 году составит 6%, а у нас уже 27%, Нацбанк прогнозирует еще больший процент. Это позор!" — сказал Бурдужа.Депутат сообщил митингующим, что социалисты в парламенте в четверг зарегистрируют проект резолюции о недоверии министру.В беседе с корреспондентом РИА Новости парламентарий отметил, что оппозиция готовит запрос и по отставке министра сельского хозяйства, других членов кабмина. "Дойдет очередь и до премьер-министра Натальи Гаврилицы. Республиканский совет партии принял решение добиваться ее отставки", — сказал Бурдужа.Закрывая митинг, депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что протесты продолжатся, оппозиция будет добиваться отставки всего правительства. Акция прошла мирно, без эксцессов. Полиция в действия протестующих не вмешивалась.В минувшие выходные социалисты организовали и провели антиправительственные митинги в 17 районах республики. На акции в городах и селах вышли тысячи жителей страны.Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов 18 мая призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. К протестам присоединилась партия "Шор", которая вместе с коммунистами пикетировала здание правительства и другие государственные учреждения.Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительные органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.

https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793277004.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

https://ria.ru/20220527/dodon-1791030524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, наталья гаврилица, майя санду, игорь додон, кишинев, молдавия