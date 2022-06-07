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Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства - РИА Новости, 07.06.2022
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Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства
Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства - РИА Новости, 07.06.2022
Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства
Митинг оппозиционной в Молдавии Партии социалистов завершился во вторник в Кишиневе призывами к отставке правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:16
2022-06-07T14:17
в мире
наталья гаврилица
майя санду
игорь додон
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Митинг оппозиционной в Молдавии Партии социалистов завершился во вторник в Кишиневе призывами к отставке правительства, передает корреспондент РИА Новости.Акция прошла на фоне подорожания топлива, тарифов и цен на продукты. Сторонники молдавской оппозиции практически ежедневно проводят акции протеста, высказывая недовольство в связи с экономической ситуацией в стране. Оппозиция обвиняет власти в бездействии.Во вторник протестующие пикетировали здание министерства финансов, в акции участвовали не только жители Кишинева, но и других населенных пунктов. Манифестанты скандировали: "Нет повышению цен!", "Прекратите подорожание!", "Правительство в отставку" и др. Участники акции держали плакаты, на которых были указаны текущие цены на основные товары.Выступавший на митинге депутат парламента Петру Бурдужа заявил, что министр финансов Думитру Будянский не выполнил обещаний и не справляется с экономическим кризисом в стране. "Этот министр в парламенте заявлял, что инфляция в 2022 году составит 6%, а у нас уже 27%, Нацбанк прогнозирует еще больший процент. Это позор!" — сказал Бурдужа.Депутат сообщил митингующим, что социалисты в парламенте в четверг зарегистрируют проект резолюции о недоверии министру.В беседе с корреспондентом РИА Новости парламентарий отметил, что оппозиция готовит запрос и по отставке министра сельского хозяйства, других членов кабмина. "Дойдет очередь и до премьер-министра Натальи Гаврилицы. Республиканский совет партии принял решение добиваться ее отставки", — сказал Бурдужа.Закрывая митинг, депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что протесты продолжатся, оппозиция будет добиваться отставки всего правительства. Акция прошла мирно, без эксцессов. Полиция в действия протестующих не вмешивалась.В минувшие выходные социалисты организовали и провели антиправительственные митинги в 17 районах республики. На акции в городах и селах вышли тысячи жителей страны.Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов 18 мая призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. К протестам присоединилась партия "Шор", которая вместе с коммунистами пикетировала здание правительства и другие государственные учреждения.Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительные органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793277004.html
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
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в мире, наталья гаврилица, майя санду, игорь додон, кишинев, молдавия
14:16 07.06.2022 (обновлено: 14:17 07.06.2022)
 
Митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства

Митинг молдавской оппозиции в Кишиневе завершился призывами к отставке всего правительства

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе
Участники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Участники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Митинг оппозиционной в Молдавии Партии социалистов завершился во вторник в Кишиневе призывами к отставке правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Акция прошла на фоне подорожания топлива, тарифов и цен на продукты. Сторонники молдавской оппозиции практически ежедневно проводят акции протеста, высказывая недовольство в связи с экономической ситуацией в стране. Оппозиция обвиняет власти в бездействии.
Во вторник протестующие пикетировали здание министерства финансов, в акции участвовали не только жители Кишинева, но и других населенных пунктов. Манифестанты скандировали: "Нет повышению цен!", "Прекратите подорожание!", "Правительство в отставку" и др. Участники акции держали плакаты, на которых были указаны текущие цены на основные товары.
Выступавший на митинге депутат парламента Петру Бурдужа заявил, что министр финансов Думитру Будянский не выполнил обещаний и не справляется с экономическим кризисом в стране. "Этот министр в парламенте заявлял, что инфляция в 2022 году составит 6%, а у нас уже 27%, Нацбанк прогнозирует еще больший процент. Это позор!" — сказал Бурдужа.
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5 июня, 14:34
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Депутат сообщил митингующим, что социалисты в парламенте в четверг зарегистрируют проект резолюции о недоверии министру.
В беседе с корреспондентом РИА Новости парламентарий отметил, что оппозиция готовит запрос и по отставке министра сельского хозяйства, других членов кабмина. "Дойдет очередь и до премьер-министра Натальи Гаврилицы. Республиканский совет партии принял решение добиваться ее отставки", — сказал Бурдужа.
Закрывая митинг, депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что протесты продолжатся, оппозиция будет добиваться отставки всего правительства. Акция прошла мирно, без эксцессов. Полиция в действия протестующих не вмешивалась.
В минувшие выходные социалисты организовали и провели антиправительственные митинги в 17 районах республики. На акции в городах и селах вышли тысячи жителей страны.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов 18 мая призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. К протестам присоединилась партия "Шор", которая вместе с коммунистами пикетировала здание правительства и другие государственные учреждения.
Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительные органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.

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Участники митинга в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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