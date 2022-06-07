https://ria.ru/20220607/mirotvortsy-1793729547.html

В Кремле не имеют данных о привлечении миротворцев ОДКБ к спецоперации

В Кремле не имеют данных о привлечении миротворцев ОДКБ к спецоперации - РИА Новости, 07.06.2022

В Кремле не имеют данных о привлечении миротворцев ОДКБ к спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о возможности привлечения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:54

2022-06-07T13:54

2022-06-07T14:00

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о возможности привлечения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Донбассе."Ничего не могу сказать, я не располагаю такими данными", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в понедельник заявил журналистам, что миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, а на "постконфликтном этапе возможны разные варианты".

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, донбасс, дмитрий песков