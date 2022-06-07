https://ria.ru/20220607/miny-1793618720.html
Украинские войска выпустили три мины по Горловке
Украинские войска выпустили три мины по Горловке - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска выпустили три мины по Горловке
Украинские войска вечером в понедельник выпустили три мины калибром 82 миллиметра по Никитовскому району города Горловка в Донецкой народной республике, заявило РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T00:22
2022-06-07T00:22
2022-06-07T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили три мины калибром 82 миллиметра по Никитовскому району города Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 20.55 (мск понедельника — ред.) — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три мины калибром 82 миллиметра", — сообщило представительство в своем Telegram-канале.
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили три мины по Горловке
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили три мины по Горловке