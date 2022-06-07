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Украинские войска выпустили три мины по Горловке

Украинские войска выпустили три мины по Горловке - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили три мины по Горловке

Украинские войска вечером в понедельник выпустили три мины калибром 82 миллиметра по Никитовскому району города Горловка в Донецкой народной республике, заявило РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T00:22

2022-06-07T00:22

2022-06-07T00:22

специальная военная операция на украине

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горловка

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили три мины калибром 82 миллиметра по Никитовскому району города Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 20.55 (мск понедельника — ред.) — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три мины калибром 82 миллиметра", — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика