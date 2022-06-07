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Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов
Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов - РИА Новости, 07.06.2022
Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов
Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:41
2022-06-07T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.За минувшие сутки, по его словам, средствами ПВО сбито 12 беспилотников в Харьковской и Николаевской областях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/rszo-1793636274.html
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в мире, украина
11:41 07.06.2022
 
Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов

Минобороны: Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.
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07:53
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За минувшие сутки, по его словам, средствами ПВО сбито 12 беспилотников в Харьковской и Николаевской областях.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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