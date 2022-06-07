https://ria.ru/20220607/minoborony-1793685493.html

Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов

Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов - РИА Новости, 07.06.2022

Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов

Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:41

2022-06-07T11:41

2022-06-07T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.За минувшие сутки, по его словам, средствами ПВО сбито 12 беспилотников в Харьковской и Николаевской областях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/rszo-1793636274.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина