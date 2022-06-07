https://ria.ru/20220607/minoborony-1793685493.html
Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов
Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов - РИА Новости, 07.06.2022
Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов
Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:41
2022-06-07T11:41
2022-06-07T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.За минувшие сутки, по его словам, средствами ПВО сбито 12 беспилотников в Харьковской и Николаевской областях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/rszo-1793636274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов
Минобороны: Россия уничтожила более 1,8 тысячи украинских арторудий и минометов
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уже более 1,8 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.
За минувшие сутки, по его словам, средствами ПВО сбито 12 беспилотников в Харьковской и Николаевской областях
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