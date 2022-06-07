https://ria.ru/20220607/minoborony-1793640591.html

Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"

Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь" - РИА Новости, 07.06.2022

Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"

Минобороны опубликовало кадры уничтожения скопления украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь". РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:00

2022-06-07T09:00

2022-06-07T10:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения скопления украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь".В видео показана подготовка батареи гаубиц "Мста-С" к стрельбе. Замаскированная машина занимает позицию, боевой расчет достает снаряд из ящика и заряжает орудие.Украинские позиции сняты с беспилотника, на этих кадрах снаряды "Краснополь" поражают бронетехнику.Украинские танки уничтожили, сорвав подготовку противника к атаке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/nato-1793627453.html

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Кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" Кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ. Артиллеристы применили высокоточные 152-мм артиллерийские боеприпасы "Краснополь". Сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции вскрыли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана. 2022-06-07T09:00 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина