https://ria.ru/20220607/minoborony-1793640591.html
Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"
Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь" - РИА Новости, 07.06.2022
Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"
Минобороны опубликовало кадры уничтожения скопления украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:00
2022-06-07T09:00
2022-06-07T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения скопления украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь".В видео показана подготовка батареи гаубиц "Мста-С" к стрельбе. Замаскированная машина занимает позицию, боевой расчет достает снаряд из ящика и заряжает орудие.Украинские позиции сняты с беспилотника, на этих кадрах снаряды "Краснополь" поражают бронетехнику.Украинские танки уничтожили, сорвав подготовку противника к атаке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/nato-1793627453.html
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Кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С"
Кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.
Артиллеристы применили высокоточные 152-мм артиллерийские боеприпасы "Краснополь".
Сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции вскрыли расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана.
2022-06-07T09:00
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PT1M58S
РИА Новости
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безопасность, россия, украина
09:00 07.06.2022 (обновлено: 10:41 07.06.2022)
Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"
Минобороны показало уничтожение украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь"