16:18 07.06.2022 (обновлено: 16:52 07.06.2022)
В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка
В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка, произведенного с Украины
Первый офис Сбербанка в новом формате на Цветном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Поступил анонимный звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в Москве, по предварительный информации, - с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступил анонимный звонок на "02" с угрозой взрыва в отделениях Сбербанка", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, звонок "исходил с территории Украины". Начата проверка, но эвакуация персонала и посетителей Сбербанков не проводится.
"Все отделения Сбербанка в Москве работают в штатном режиме", - прокомментировали в кредитной организации.
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