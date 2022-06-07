https://ria.ru/20220607/minirovanie-1793776979.html

В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка

В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка - РИА Новости, 07.06.2022

В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка

Поступил анонимный звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в Москве, по предварительный информации, - с Украины, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:18

2022-06-07T16:18

2022-06-07T16:52

сбербанк россии

происшествия

москва

россия

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Поступил анонимный звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в Москве, по предварительный информации, - с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступил анонимный звонок на "02" с угрозой взрыва в отделениях Сбербанка", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, звонок "исходил с территории Украины". Начата проверка, но эвакуация персонала и посетителей Сбербанков не проводится."Все отделения Сбербанка в Москве работают в штатном режиме", - прокомментировали в кредитной организации.

https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сбербанк россии, происшествия, москва, россия, украина