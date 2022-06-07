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В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка - РИА Новости, 07.06.2022
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В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка
В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка - РИА Новости, 07.06.2022
В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка
Поступил анонимный звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в Москве, по предварительный информации, - с Украины, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:18
2022-06-07T16:52
сбербанк россии
происшествия
москва
россия
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Поступил анонимный звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в Москве, по предварительный информации, - с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступил анонимный звонок на "02" с угрозой взрыва в отделениях Сбербанка", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, звонок "исходил с территории Украины". Начата проверка, но эвакуация персонала и посетителей Сбербанков не проводится."Все отделения Сбербанка в Москве работают в штатном режиме", - прокомментировали в кредитной организации.
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сбербанк россии, происшествия, москва, россия, украина
16:18 07.06.2022 (обновлено: 16:52 07.06.2022)
 
В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка

В Москве проводят проверку из-за "минирования" офисов Сбербанка, произведенного с Украины

© РИА НовостиПервый офис Сбербанка в новом формате на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
Первый офис Сбербанка в новом формате на Цветном бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Поступил анонимный звонок о "минировании" всех отделений Сбербанка в Москве, по предварительный информации, - с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступил анонимный звонок на "02" с угрозой взрыва в отделениях Сбербанка", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, звонок "исходил с территории Украины". Начата проверка, но эвакуация персонала и посетителей Сбербанков не проводится.
"Все отделения Сбербанка в Москве работают в штатном режиме", - прокомментировали в кредитной организации.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 18:01Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУТелефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всt это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем ее цель?
 
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