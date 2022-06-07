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В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России - РИА Новости, 07.06.2022
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В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России
В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России - РИА Новости, 07.06.2022
В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России
Около тысячи мероприятий пройдут в рамках празднования Дня России в Новосибирской области, в том числе международный военно-исторический фестиваль "Сибирский... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:04
2022-06-07T15:04
новосибирская область
общество
день россии
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НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Около тысячи мероприятий пройдут в рамках празднования Дня России в Новосибирской области, в том числе международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", сообщает облправительство.Программу празднования Дня России в Новосибирской области, подготовленную при содействии региональных властей, во вторник представили журналистам замминистра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков."Ко Дню России 12 июня на территории Новосибирской области запланированы просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности – все они посвящены нашему государству. Ключевые мероприятия состоятся в Новосибирске и вблизи областного центра", - рассказала Шибаева.В числе ключевых мероприятий – концертные программы "Россия – это мы!", "Дети России!", праздничные акции и флешмобы на Михайловской набережной, фотозоны с уникальными видами России, всероссийская акция "Мы – граждане России!".Как рассказал Юрий Зимняков, одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.Десятый "Сибирский огонь" пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе впервые за два года в очном режиме. Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация "Сибирский центр патриотического воспитания" совместно с администрацией Колыванского района Новосибирской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства региона.
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новосибирская область, общество, день россии
15:04 07.06.2022
 

В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России

© РИА Новости / Павел КомаровНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Новосибирск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Около тысячи мероприятий пройдут в рамках празднования Дня России в Новосибирской области, в том числе международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", сообщает облправительство.
Программу празднования Дня России в Новосибирской области, подготовленную при содействии региональных властей, во вторник представили журналистам замминистра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
"Ко Дню России 12 июня на территории Новосибирской области запланированы просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности – все они посвящены нашему государству. Ключевые мероприятия состоятся в Новосибирске и вблизи областного центра", - рассказала Шибаева.
В числе ключевых мероприятий – концертные программы "Россия – это мы!", "Дети России!", праздничные акции и флешмобы на Михайловской набережной, фотозоны с уникальными видами России, всероссийская акция "Мы – граждане России!".
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Как рассказал Юрий Зимняков, одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.
Десятый "Сибирский огонь" пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе впервые за два года в очном режиме. Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация "Сибирский центр патриотического воспитания" совместно с администрацией Колыванского района Новосибирской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства региона.
 
Новосибирская областьОбществоДень России
 
 
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