https://ria.ru/20220607/meropriyatiya-1793753370.html

В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России

В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России - РИА Новости, 07.06.2022

В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России

Около тысячи мероприятий пройдут в рамках празднования Дня России в Новосибирской области, в том числе международный военно-исторический фестиваль "Сибирский... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:04

2022-06-07T15:04

2022-06-07T15:04

новосибирская область

общество

день россии

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НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Около тысячи мероприятий пройдут в рамках празднования Дня России в Новосибирской области, в том числе международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", сообщает облправительство.Программу празднования Дня России в Новосибирской области, подготовленную при содействии региональных властей, во вторник представили журналистам замминистра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков."Ко Дню России 12 июня на территории Новосибирской области запланированы просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности – все они посвящены нашему государству. Ключевые мероприятия состоятся в Новосибирске и вблизи областного центра", - рассказала Шибаева.В числе ключевых мероприятий – концертные программы "Россия – это мы!", "Дети России!", праздничные акции и флешмобы на Михайловской набережной, фотозоны с уникальными видами России, всероссийская акция "Мы – граждане России!".Как рассказал Юрий Зимняков, одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.Десятый "Сибирский огонь" пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе впервые за два года в очном режиме. Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация "Сибирский центр патриотического воспитания" совместно с администрацией Колыванского района Новосибирской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства региона.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791641984.html

новосибирская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, общество, день россии