В Новосибирской области пройдут около тысячи мероприятий в День России
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Около тысячи мероприятий пройдут в рамках празднования Дня России в Новосибирской области, в том числе международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", сообщает облправительство.
Программу празднования Дня России в Новосибирской области, подготовленную при содействии региональных властей, во вторник представили журналистам замминистра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
"Ко Дню России 12 июня на территории Новосибирской области запланированы просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности – все они посвящены нашему государству. Ключевые мероприятия состоятся в Новосибирске и вблизи областного центра", - рассказала Шибаева.
В числе ключевых мероприятий – концертные программы "Россия – это мы!", "Дети России!", праздничные акции и флешмобы на Михайловской набережной, фотозоны с уникальными видами России, всероссийская акция "Мы – граждане России!".
Как рассказал Юрий Зимняков, одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет международный военно-исторический фестиваль "Сибирский Огонь", который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.
Десятый "Сибирский огонь" пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе впервые за два года в очном режиме. Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация "Сибирский центр патриотического воспитания" совместно с администрацией Колыванского района Новосибирской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства региона.